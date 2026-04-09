Tak Hadir dalam Latihan Persib Bandung, Bojan Hodak Beberkan Kondisi Andrew Jung dan Beckham Putra Jelang Hadapi Bali United

JawaPos.com - Sejumlah pemain pilar Persib Bandung tidak hadir dalam latihan tim sebagai persiapan jelang menjamu Bali United, Minggu (12/4). Mereka antara lain striker andalan Andrew Jung dan juga pemain Timnas Indonesia, Beckham Putra.

Menurut pelatih Persib, Bojan Hodak, Andrew Jung masih belum bergabung karena sedang pemulihan cedera, dan ia juga tidak membela tim saat menghadapi Semen Padang. Namun, Hodak menyatakan Jung akan bergabung dalam latihan tim selanjutnya.

Jung memang sosok pemain penting di kubu Persib musim ini. Hingga pekan ke-26, pemain asal Prancis itu telah menyumbang 10 gol, menjadikannya top skor klub musim ini menyalip pencetak gol sebelumnya, Uilliam Baros.

"Jung tidak berlatih bersama tim, dia hanya di pinggir lapangan. Tapi, latihan selanjutnya akan ikut bergabung. Beckham Putra juga sedang sakit, tapi dia akan kembali secepatnya," ujar Hodak seperti dikutip dari laman resmi klub.

Karena mereka baru akan bertanding Minggu mendatang, maka Hodak belum langsung memforsir dengan latihan berat, melainkan latihan ringan dulu untuk pemulihan kebugaran sekembalinya dari Padang, Sumatera Barat.

"Ini latihan pertama setelah pertandingan, hanya pemulihan. Hari ini hanya latihan ringan dan semua pemain hadir," katanya.

Pelatih asal Kroasia itu juga menambahkan sejumlah pemain yang dipastikan siap diturunkan setelah absen pada laga menghadapi Semen Padang pekan lalu, antara lain Frans Putros dan Patricio Matricardi yang telah menjalani hukuman akumulasi kartu.

Namun, bek lainnya yaitu Julio Cesar tak dapat bermain karena giliran diganjar akumulasi kartu. Meski begitu, Hodak tidak terlalu mencemaskannya.