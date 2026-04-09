Kabar Baik untuk Persib! Pemain Kunci Kembali, Hodak Optimistis Hadapi Bali United

JawaPos.com - Jelang laga krusial menghadapi Bali United, Persib Bandung memastikan kesiapan timnya semakin matang. Pelatih kepala Bojan Hodak menyebut kondisi skuad Maung Bandung berada dalam situasi positif menjelang pekan ke-27 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4).

Dalam sesi latihan perdana usai pertandingan sebelumnya yang digelar di Lapangan Pendamping GBLA, Hodak mengungkapkan bahwa kondisi tim secara umum cukup baik. Latihan yang digelar masih berfokus pada pemulihan, namun seluruh pemain sudah kembali berkumpul.

"Ini latihan pertama setelah pertandingan, hanya pemulihan. Hari ini hanya latihan ringan dan semua pemain hadir," ungkap Hodak.

Kabar positif datang dari beberapa pemain yang sebelumnya absen. Nama seperti Frans Putros sudah kembali bergabung, sementara penyerang asal Prancis, Andrew Jung, yang sempat menepi karena cedera, dijadwalkan segera kembali berlatih bersama tim. Hal serupa juga berlaku bagi Beckham Putra Nugraha yang tengah dalam pemulihan kondisi.

"Jung tidak berlatih bersama tim hari ini, dia hanya di pinggir lapangan. Tapi, besok dia akan ikut bergabung. Beckham Putra juga sedang sakit, tapi dia akan kembali besok," tambah pelatih asal Kroasia tersebut.

Selain itu, Hodak juga mendapat tambahan kekuatan di lini belakang dengan kembalinya Patricio Matricardi yang sebelumnya absen akibat akumulasi kartu. Kehadirannya memberi lebih banyak opsi dalam meramu strategi, meskipun tim harus kehilangan Julio Cesar yang kali ini absen karena sanksi serupa.

"Ya Julio tidak akan bermain, tapi Pato (Matricardi) kembali. Jadi, saya pikir tidak ada masalah," jelasnya.

Situasi ini menjadi kebalikan dari pertandingan sebelumnya saat menghadapi Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim. Pada laga tersebut, justru Julio Cesar tampil sebagai starter setelah pulih dari cedera panjang. Ia dipercaya mengisi posisi Matricardi yang saat itu harus absen karena akumulasi kartu.

Dalam pertandingan tersebut, Julio tampil di jantung pertahanan dan berduet dengan Frederico Barba. Keduanya diperkuat oleh Kakang Rudianto serta Eliano Reijnders di lini belakang, yang bertugas mengawal penjaga gawang Teja Paku Alam.

Kini, dengan komposisi pemain yang kembali lebih lengkap meski ada beberapa rotasi akibat akumulasi dan kondisi fisik, Persib berada dalam situasi yang cukup ideal untuk menghadapi Bali United.