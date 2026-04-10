Maksimalkan Pengamanan, Siagakan 450 Personel Dalam Ajang AFF U-17 di Gejos

Gelaran Piala AFF U-17 di Stadion Gelora Joko Samudro (Gejos), Korps Bhayangkara lakukan persiapan memastikan keamanan event bergengsi tersebut. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)
JawaPos.com–Gelaran Piala AFF U-17 mendapat antusias masyarakat Kota Pudak Gresik. Setidaknya, Tim Garuda muda akan berlaga 2 kali di Stadion Gelora Joko Samudro (Gejos).
Korps Bhayangkara pun terus melakukan persiapan untuk memastikan keamanan event bergengsi tersebut. Setidaknya, 450 personel akan disiagakan.
Pengamanan akan difokuskan di dalam dan luar stadion. Terdapat 11 pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Gresik sejak 13-19 April. ”Dua di antaranya merupakan laga Timnas Indonesia,” ungkap Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution.
Skuad Garuda Muda akan menjamu Timor Leste pada Senin (13/4) dan tim kuat Malaysia pada Kamis (16/4). Polres memprediksi laga Timnas akan menyedot banyak animo masyarakat. ”Para personel akan disiagakan pada titik-titik krusial,” jelas Ramadhan Nasution.
Yakni antara lain mobilitas penonton, pengaturan area parkir, hingga fasilitas stadion di luar lapangan. Tidak terkecuali sisi selatan jogging track Gejos yang sempat mengalami longsor pada awal Januari lalu.
”Pembatasan area sebagai antisipasi. Karena jumlah pengunjung tentu lebih banyak pada laga-laga besar,” terang Ramadhan Nasution.
Alumnus Akpol 2007 itu menambahkan, pola pengamanan akan disesuaikan dengan jumlah penonton yang hadir. Semakin besar jumlah suporter, maka pengamanan akan diperkuat.
”Menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Baik pemain maupun suporter,” tandas Ramadhan Nasution.
