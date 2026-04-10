Prediksi Persija vs Persebaya, Siaran Langsung TV Super Big Match Super League

JawaPos.com–Persija Jakarta akan menjamu Persebaya Surabaya pada pekan 27 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Super Big Match di pekan-pekan terakhir liga ini berpotensi berpengaruh pada perburuan gelar juara.

Persija saat ini tertinggal sembilan poin dari Persib Bandung yang semakin nyaman di puncak klasemen. Kegagalan meraih poin penuh di tiga laga terakhir termasuk kekalahan dari Bhayangkara FC pekan lalu, jelas menjadi warning.

Kemenangan atas Persebaya tidak bisa ditawar lagi. Hasil seri atau bahkan tanpa poin di laga krusial ini, akan semakin menyulitkan dalam mengejar Borneo FC di posisi dua klasemen, bahkan Persib Bandung.

Sementara itu Persebaya baru saja meraih kemenangan atas Persita Tangerang di laga terbaru. Raihan poin penuh tersebut membawa mereka naik ke posisi enam dengan 42 poin.

Menghadapi Persija di hadapan puluhan ribu pendukungnya di GBK, jelas bukan perkara mudah. Bruno Moreira dan rekan wajib fokus selama 90 menit agar tidak kecolongan di akhir laga.

Meski peluang juara sudah sangat menipis bahkan tertutup, finis di posisi sebaik-baiknya akan menjadi booster bagi klub dan suporter untuk mengarungi liga pada musim depan.

Jadwal Persija vs Persebaya

Sabtu, 11 April 2026