Prediksi Persija vs Persebaya, Siaran Langsung TV Super Big Match Super League

Ilustrasi Super Big Match Super League Persija vs Persebaya. (persebaya.id)
JawaPos.com–Persija Jakarta akan menjamu Persebaya Surabaya pada pekan 27 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Super Big Match di pekan-pekan terakhir liga ini berpotensi berpengaruh pada perburuan gelar juara.
Persija saat ini tertinggal sembilan poin dari Persib Bandung yang semakin nyaman di puncak klasemen. Kegagalan meraih poin penuh di tiga laga terakhir termasuk kekalahan dari Bhayangkara FC pekan lalu, jelas menjadi warning.
Kemenangan atas Persebaya tidak bisa ditawar lagi. Hasil seri atau bahkan tanpa poin di laga krusial ini, akan semakin menyulitkan dalam mengejar Borneo FC di posisi dua klasemen, bahkan Persib Bandung.
Sementara itu Persebaya baru saja meraih kemenangan atas Persita Tangerang di laga terbaru. Raihan poin penuh tersebut membawa mereka naik ke posisi enam dengan 42 poin.
Menghadapi Persija di hadapan puluhan ribu pendukungnya di GBK, jelas bukan perkara mudah. Bruno Moreira dan rekan wajib fokus selama 90 menit agar tidak kecolongan di akhir laga.
Meski peluang juara sudah sangat menipis bahkan tertutup, finis di posisi sebaik-baiknya akan menjadi booster bagi klub dan suporter untuk mengarungi liga pada musim depan.
Jadwal Persija vs Persebaya
Sabtu, 11 April 2026
Kick off: 19.00 WIB
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven