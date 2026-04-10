Moch. Rizky Pratama Putra
10 April 2026, 15.40 WIB

Telat Panas Seperti Mesin Diesel! Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya Baru Meledak di Babak Kedua

Persiapan skuad Persebaya Surabaya hadapi Persija Jakarta yang diprediksi memanas di babak kedua. (Persebaya)

JawaPos.com — Duel panas antara Persija Jakarta kontra Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 Super League 2025/2026 dipastikan menyajikan tensi tinggi.

Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4/2026) malam itu menghadirkan satu fakta menarik yang jarang disadari.

Seperti Mesin Diesel

Baik Persija Jakarta maupun Persebaya Surabaya ternyata memiliki karakter yang sama dalam mencetak gol. Keduanya bak mesin diesel yang baru benar-benar panas saat memasuki babak kedua pertandingan.

Data menunjukkan, Persija Jakarta mencetak 12 gol di menit 1-45 dan 4 gol di masa injury time babak pertama.

Namun, produktivitas mereka melonjak drastis di babak kedua dengan 24 gol pada menit 46-90 dan tambahan 7 gol di injury time.

Hal serupa juga terjadi pada Persebaya Surabaya yang mencetak 14 gol di babak pertama dan hanya 1 gol di injury time. Sementara di babak kedua, Green Force mengoleksi 21 gol dan tambahan 2 gol di menit akhir pertandingan.

Fakta ini menegaskan kedua tim sama-sama lebih berbahaya setelah turun minum. Intensitas permainan yang meningkat serta strategi yang mulai matang membuat laga berpotensi meledak di 45 menit kedua.

Kondisi tersebut menjadi sinyal duel klasik ini kemungkinan besar tidak akan langsung panas sejak menit awal. Justru, penentuan hasil pertandingan bisa sangat ditentukan oleh efektivitas di babak kedua.

