Bonek Pecahkan Rekor! Duel Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang Jadi Laga dengan Penonton Terbanyak

JawaPos.com — Duel panas antara Persebaya Surabaya kontra Persita Tangerang tak hanya menyajikan tensi tinggi di atas lapangan, tetapi juga mencetak sejarah baru di tribun penonton. Laga pekan ke-26 Super League 2025/2026 itu resmi menjadi pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak, menegaskan besarnya loyalitas Bonek sepanjang musim ini.

Persaingan di pekan ke-26 yang berlangsung sepanjang Jumat hingga Senin (6/4/2026) memang menghadirkan sembilan pertandingan penuh drama.

Namun, sorotan utama justru tertuju pada atmosfer luar biasa di Stadion Gelora Bung Tomo yang dipenuhi ribuan suporter setia Green Force.

Total 12.444 penonton hadir langsung menyaksikan duel Persebaya Surabaya melawan Persita Tangerang.

Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan seluruh pertandingan lain pada pekan ke-26, sekaligus mempertegas status Persebaya Surabaya sebagai klub dengan daya tarik besar di kompetisi musim ini.

Kehadiran ribuan Bonek bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti nyata dukungan tanpa henti terhadap tim kebanggaan Kota Pahlawan.

Atmosfer yang tercipta di stadion pun menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tampil lebih agresif dan penuh determinasi.

Rekor ini juga melengkapi catatan impresif Persebaya Surabaya sepanjang menggelar laga kandang di Super League 2025/2026.

Dari total 14 pertandingan kandang yang sudah dijalani, jumlah penonton mencapai angka fantastis.