Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
10 April 2026, 14.24 WIB

Bonek Pecahkan Rekor! Duel Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang Jadi Laga dengan Penonton Terbanyak

Ribuan Bonek memadati Stadion Gelora Bung Tomo saat Persebaya Surabaya menghadapi Persita Tangerang di pekan ke-26 Super League 20252026. (Persebaya)

JawaPos.com — Duel panas antara Persebaya Surabaya kontra Persita Tangerang tak hanya menyajikan tensi tinggi di atas lapangan, tetapi juga mencetak sejarah baru di tribun penonton. Laga pekan ke-26 Super League 2025/2026 itu resmi menjadi pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak, menegaskan besarnya loyalitas Bonek sepanjang musim ini.

Persaingan di pekan ke-26 yang berlangsung sepanjang Jumat hingga Senin (6/4/2026) memang menghadirkan sembilan pertandingan penuh drama.

Namun, sorotan utama justru tertuju pada atmosfer luar biasa di Stadion Gelora Bung Tomo yang dipenuhi ribuan suporter setia Green Force.

Total 12.444 penonton hadir langsung menyaksikan duel Persebaya Surabaya melawan Persita Tangerang.

Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan seluruh pertandingan lain pada pekan ke-26, sekaligus mempertegas status Persebaya Surabaya sebagai klub dengan daya tarik besar di kompetisi musim ini.

Kehadiran ribuan Bonek bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti nyata dukungan tanpa henti terhadap tim kebanggaan Kota Pahlawan.

Atmosfer yang tercipta di stadion pun menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tampil lebih agresif dan penuh determinasi.

Rekor ini juga melengkapi catatan impresif Persebaya Surabaya sepanjang menggelar laga kandang di Super League 2025/2026.

Dari total 14 pertandingan kandang yang sudah dijalani, jumlah penonton mencapai angka fantastis.

Secara keseluruhan, Persebaya Surabaya telah mengumpulkan total 221.726 penonton sepanjang musim ini.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Persita Tangerang vs Arema FC: Duel Panas Gelandang Kreatif, Eber Bessa dan Gustavo Franca Bakal Adu Cerdik - Image
Sepak Bola Indonesia

Persita Tangerang vs Arema FC: Duel Panas Gelandang Kreatif, Eber Bessa dan Gustavo Franca Bakal Adu Cerdik

10 April 2026, 02.00 WIB

Persita Bidik Kemenangan atas Arema FC di Kandang, Momentum Bangkit Pendekar Cisadane - Image
Sepak Bola Indonesia

Persita Bidik Kemenangan atas Arema FC di Kandang, Momentum Bangkit Pendekar Cisadane

09 April 2026, 23.16 WIB

Bernardo Tavares Jadi Pelatih Terbaik Pekan ke-26 setelah Bawa Persebaya Surabaya Kalahkan Persita Tangerang - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Jadi Pelatih Terbaik Pekan ke-26 setelah Bawa Persebaya Surabaya Kalahkan Persita Tangerang

09 April 2026, 13.58 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore