Achsanul Qosasi Yakin Madura United Bangkit, SGB Jadi Harapan Baru

JawaPos.com - Presiden Madura United FC, Achsanul Qosasi, memastikan timnya tidak akan menyerah dalam upaya keluar dari zona degradasi hingga akhir musim BRI Super League 2025/26.

Meski situasi belum menguntungkan, ia tetap optimistis Laskar Sape Kerrab mampu bangkit di sisa pertandingan.

Saat ini, Madura United masih tertahan di papan bawah klasemen. Tim yang diperkuat Lulinha dan kawan-kawan mengoleksi 20 poin dari 26 pertandingan.

Raihan tersebut membuat mereka berada di zona merah, bersaing ketat dengan Semen Padang FC yang memiliki jumlah poin sama.

Namun, Madura United sedikit di atas karena unggul head-to-head. Kemenangan telak 5-1 atas Semen Padang di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan pada akhir 2025 menjadi pembeda penting dalam persaingan ketat tersebut.

Di bawahnya, PSBS Biak terus membayangi dengan selisih hanya dua poin. Situasi ini membuat persaingan keluar dari zona degradasi semakin sengit menjelang akhir musim.

Achsanul mengaku cukup terkejut dengan performa tim musim ini. Menurutnya, secara permainan dan semangat bertanding, skuad asuhan Rakhmad Basuki sebenarnya tidak tampil buruk. Namun, hasil akhir kerap tidak berpihak.

“Secara permainan kami tidak jelek, bahkan semangat pemain luar biasa. Tapi hasilnya sering tidak sesuai harapan. Jujur saya kasihan melihat pemain,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa tim tidak akan menyerah. Segala upaya akan dilakukan demi bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.