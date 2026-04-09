Ramon Tanque Wanti-wanti Ancaman Bali United, Persib Bandung Tak Mau Tersandung di Momen Krusial

JawaPos.com — Persib Bandung memasuki fase penentuan di Super League 2025/2026 dengan tekanan yang semakin terasa. Delapan pertandingan tersisa kini dipandang layaknya final yang tak boleh tergelincir sedikit pun.

Striker Persib Bandung, Ramon De Andrade Souza, menegaskan timnya tengah berada dalam mode konsentrasi penuh. Fokus penuh itu diarahkan untuk menghadapi Bali United yang datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Laga pekan ke-27 ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu, 12 April 2026. Pertandingan tersebut menjadi salah satu titik krusial yang bisa menentukan arah perjalanan Persib Bandung di akhir musim.

Ramon Tanque tak ingin menganggap enteng laga ini meski bermain di kandang sendiri. Baginya, setiap pertandingan yang tersisa memiliki bobot yang sama pentingnya.

"Pertandingan melawan Bali sangat penting, sama seperti yang lainnya. Sekarang tersisa delapan pertandingan lagi. Jadi, itu adalah delapan laga final bagi kami dan kami akan terus menjaga fokus," ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan mentalitas Persib Bandung yang kini berada dalam tekanan sekaligus peluang. Konsistensi menjadi kunci utama jika ingin tetap bersaing di papan atas hingga akhir musim.

Di sisi lain, Bali United datang bukan tanpa ancaman. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu tengah berada dalam tren positif yang membuat mereka semakin percaya diri menghadapi laga besar.

Ramon Tanque mengaku tak menutup mata terhadap performa impresif Bali United dalam beberapa pertandingan terakhir. Ia menilai, kekuatan lawan harus dipelajari secara detail agar tidak menjadi batu sandungan.

"Mengenai kemenangan mereka (Bali), saya pikir penting bagi kami untuk selalu menganalisis lawan berikutnya. Kami tahu bahwa tim Bali itu kuat," tambahnya.