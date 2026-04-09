Persita Bidik Kemenangan atas Arema FC di Kandang, Momentum Bangkit Pendekar Cisadane

Persita Tangerang bisa merangsek ke lima besar menggusur Persebaya sekaligus meringankan beban Persija andai menang lawan Persib Bandung. (Dok: Persita)
JawaPos.com - Persita Tangerang bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Arema FC pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26. Laga ini akan berlangsung di Banten International Stadium, Jumat (10/4) pukul 19.00 WIB.
Kekalahan dari Persebaya Surabaya pekan lalu menjadi evaluasi penting bagi skuad Pendekar Cisadane.
Dalam laga tersebut, Persita sebenarnya tampil cukup disiplin di babak pertama. Namun, konsentrasi yang sedikit menurun di paruh kedua membuat mereka harus kebobolan lewat aksi Catur Pamungkas yang diselesaikan oleh Francisco Rivera.
Masalah utama Persita terlihat pada penyelesaian akhir. Beberapa peluang yang tercipta gagal dikonversi menjadi gol.
Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi jika ingin mengamankan tiga poin di kandang.
Kabar baik datang dari kondisi skuad yang relatif lengkap. Gelandang Bae Sin-Yeong sudah kembali masuk dalam daftar pemain, meski dalam dua pertandingan terakhir baru tampil dari bangku cadangan setelah pulih dari cedera.
Kehadirannya di lini tengah diharapkan bisa menambah kreativitas permainan Persita.
Di sisi lain, Arema FC datang dengan situasi yang tidak ideal. Tim berjuluk Singo Edan itu harus kehilangan enam pemain asingnya dalam laga sebelumnya melawan Malut United.
Absennya Dalberto Luan Belo, Pablo Oliveira, Matheus Blade, Betinho Filho, Joel Vinicius, dan Walisson Maia tentu memengaruhi kekuatan tim.
Meski begitu, Arema tetap tidak bisa dianggap remeh. Mereka mampu menahan imbang Malut United dan menunjukkan daya juang yang cukup solid meski dengan komposisi pemain yang terbatas.
