Ardha Ihsan Asy'Ari
09 April 2026, 16.46 WIB

Bernardo Tavares Harap-harap Cemas Pantau Kondisi Pemain Persebaya Surabaya jelang Bertandang ke Markas Persija Jakarta

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares memberikan arahan dalam sebuah sesi latihan tim. (Istimewa)

JawaPos.com - Persebaya punya modal bagus menyambut laga klasik penuh gengsi menghadapi tuan rumah Persija Jakarta pada Sabtu (11/4) malam mendatang setelah menang 1-0 atas Persita Tangerang. 

Meski begitu, pelatih Persebaya, Bernardo Tavares masih belum lega karena ia harap-harap cemas melihat kondisi kebugaran para pemainnya. Maka dari itu, ia benar-benar mempersiapkan secara matang fisik dan kebugaran seluruh skuad.

Sebagaimana diketahui, meski Persija baru saja kalah dari Bhayangkara Presisi pada pekan sebelumnya, namun mereka tetap saja merupakan tim berbahaya saat bermain di kandang sendiri, dengan mengandalkan permainan tempo cepat yang tentunya membutuhkan kesiapan fisik ekstra dari para penggawa Persebaya.

“Kami akan melihat perkembangan para pemain sepanjang minggu ini, apakah kondisinya cukup baik untuk dimainkan saat menghadapi Persija,” ujar Tavares seperti dikutip dari laman resmi klub.

Selain mewaspadai serangan-serangan cepat dan agresif, Green Force juga layak untuk lebih berhati-hati. Pasalnya, Tim Macan Kemayoran punya catatan bagus musim ini, dimana pada pertemuan pertama, Rizky Ridho CS sukses membungkam Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo dengan skor telak 1-3.

Melihat catatan tersebut, Tavares pun juga fokus mempelajari kekuatan dan kelemahan Persija, agar kekalahan di putaran pertama tidak terjadi lagi, syukur-syukur skuad asuhannya bisa mencuri poin di Stadion Gelora Bung Karno.

“Ini menjadi latihan pertama kami setelah pertandingan terakhir melawan Persita. Kami sudah mulai menganalisis Persija. Mereka adalah tim yang kuat dan berhasil menang 3-1 pada pertemuan pertama,” jelasnya lagi.

Dengan melihat kondisi Persija itu, pelatih asal Portugal itu sudah paham jika pertandingan menghadapi Persija pasti akan berlangsung ketat dan sulit. Apalagi, mereka baru saja kehilangan poin di Lampung, sehingga mereka akan mati-matian meraih kemenangan agar bisa terus bersaing dalam jalur perebutan juara.

Namun, tantangan tersebut harus dilalui Francisco Rivera CS dengan positif untuk memperbaiki peringkat Green Force di klasemen sementara dan menjauh dari para pesaingnya yang siap menggeser Persebaya dari perebutan zona lima besar.

Artikel Terkait
Bernardo Tavares Koleksi 9 Poin Lawan Persija Jakarta! Modal Apik Persebaya Surabaya Melawat ke Gelora Bung Karno - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Koleksi 9 Poin Lawan Persija Jakarta! Modal Apik Persebaya Surabaya Melawat ke Gelora Bung Karno

10 April 2026, 16.44 WIB

Bernardo Tavares Ungkap Kendala Persebaya Surabaya! Jelang Duel Panas Kontra Persija Jakarta, Banyak Pemain Belum Fit - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Ungkap Kendala Persebaya Surabaya! Jelang Duel Panas Kontra Persija Jakarta, Banyak Pemain Belum Fit

09 April 2026, 23.26 WIB

Bernardo Tavares Jadi Pelatih Terbaik Pekan ke-26 setelah Bawa Persebaya Surabaya Kalahkan Persita Tangerang - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Jadi Pelatih Terbaik Pekan ke-26 setelah Bawa Persebaya Surabaya Kalahkan Persita Tangerang

09 April 2026, 13.58 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

