Antara
09 April 2026, 02.25 WIB

Bali United Percaya Diri Lumat Persib, Johnny Jansen Punya Modal Penting di Gelora Bandung Lautan Api

Skuad Bali United. (Istimewa)

JawaPos.com - Bali United menatap laga pekan ke-27 Super League 2025/2026 melawan tuan rumah Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu (12/4) pukul 19.00 WIB, dengan percaya diri.

Hal ini dikatakan oleh sang pelatih Johnny Jansen setelah pada laga terakhir timnya memetik kemenangan besar 6-1 atas PSBS Biak dalam pekan ke-26 Super League, Senin.

Kemenangan telak atas PSBS membuat Bali kembali ke jalur kemenangan setelah sebelumnya ditekuk Persis Solo 0-3.

“Hasil pertandingan ini tentu sangat baik untuk menjadi modal kami jelang melawan Persib Bandung,” kata pelatih asal Belanda itu, dikutip dari laman resmi I.League, Rabu.

Meski membawa modal bagus sebelum ke Bandung, Jansen menyadari bahwa tantangan yang dihadapi di laga nanti akan jauh berbeda. Persib sebagai pemuncak klasemen memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari PSBS yang kini menghuni zona degradasi.

Di pertemuan pertama November tahun lalu, Bali juga harus mengakui keunggulan tim tamu Persib. Ketika itu, Maung Bandung berhasil mengalahkan 10 pemain Serdadu Tridatu dengan skor 0-1.

Persib Bandung adalah pertandingan berbeda, mereka memiliki banyak kualitas di lapangan,” tutur dia.

Kini, dengan kondisi tim yang lebih matang dan kepercayaan diri yang meningkat, Bali United berambisi membalas hasil tersebut.

Dia menegaskan timnya tidak akan mengubah filosofi permainan. Pola menyerang cepat dengan eksploitasi ruang di belakang lini pertahanan lawan tetap menjadi andalan.

“Kami membawa bola ke depan dan berlari di belakang pemain bertahan. Itu adalah permainan yang kami inginkan,” pungkas Jansen.

Editor: Hendra
