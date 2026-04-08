Meski Ada Kesalahan Penguasaan Bola, Hector Souto Tetap Puji Timnas Futsal Indonesia saat Tumbangkan Australia 

JawaPos.com - Hector Souto memuji permainan Timmas Futsal Indonesia setelah mengalahkan Australia di Grup B ASEAN Futsal Championship 2026. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di Nonthaburi Indoor Stadium, Thailand, Rabu (8/4).

Pelatih asal Spanyol tersebut mengatakan bahwa laga melawan Australia berjalan sangat sengit. Menurut Hector Souto, Australia punya keunggulan dalam memanfaatkan bola mati seperti yang terjadi pada gol dari Corey Sewell.

"Saya pikir itu adalah pertandingan yang ketat. Kami memiliki kesempatan, mereka memiliki kesempatan. Secara keseluruhan mereka memiliki situasi dari set piece dan mereka berbahaya dengan set piece," kata Hector Souto setelah pertandingan yang dikutip dari kanal Instagram resmi @timnasfutsal, Rabu (8/4).

Meskipun Australia punya keunggulan dalam set piece, Hector menilai Timnas Futsal Indonesia mampu memberikan perlawanan terbaik. Pelatih berusia 44 tahun tersebut juga melihat tim asuhannya bisa memperlihatkan permainan yang teroganisir.

Namun, kesalahan dalam penguasaan bola juga kerap dilakukan pemain Timnas Futsal Indonesia yang membuat Australia mencetak gol keduanya. Hector Souto menilai hal tersebut wajar dilakukan oleh para pemainnya yang masih muda dan harus segera diperbaiki.

"Tapi saya pikir secara umum kita bersaing dengan baik. Kami teroganisir dalam beberapa situasi atau sebagian besar situasi. Kami melakukan beberapa kesalahan penguasaan bola dalam 10 menit terakhir, salah satunya adalah gol kedua Australia dan kita perlu memperbaikinya," ujar Hector.

Kemenangan melawan Australia memastikan Timnas Futsal Indonesia menjadi juara Grup B. Di semifinal, skuad Garuda akan bertemu runner-up Grup A antara Vietnam atau Thailand.