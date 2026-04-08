Jatuh Bangun Riyan Ardiansyah Curi Hati Bonek! Kini Jadi Senjata Baru Persebaya Surabaya di Era Bernardo Tavares

Aksi Riyan Ardiansyah saat membela Persebaya Surabaya dan tampil impresif melawan Persita Tangerang. (Persebaya)
JawaPos.com–Penampilan impresif Riyan Ardiansyah sukses mencuri perhatian publik, khususnya Bonek dan Bonita, dalam kemenangan Persebaya Surabaya atas Persita Tangerang. Aksinya yang aktif membantu serangan sekaligus disiplin menjaga keseimbangan permainan membuat namanya langsung jadi buah bibir di kalangan pendukung Green Force.
Dalam laga tersebut, Riyan tampil penuh determinasi dan menunjukkan kualitas yang selama ini jarang terlihat sejak kedatangannya. Dia seolah menjawab keraguan publik dengan performa solid yang memberi warna baru bagi permainan Persebaya Surabaya.
Meski mendapat banyak pujian, Riyan memilih tetap rendah hati dan tidak larut dalam euforia. Pemain berusia 29 tahun itu langsung mengalihkan fokusnya ke laga penting berikutnya menghadapi Persija Jakarta.
Persebaya Surabaya dijadwalkan bertandang ke markas Persija Jakarta dalam pekan ke-27 Super League 2025/2026. Duel klasik ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu (11/4) malam.
Menjelang laga panas tersebut, Riyan menegaskan seluruh pemain menjalani persiapan secara normal. Dia memastikan tim dalam kondisi siap tempur demi mengincar hasil maksimal di ibu kota.
”Kami mempersiapkan diri seperti biasa dan fokus menjalani program latihan yang sudah disusun tim pelatih,” kata Riyan.
Meski Persija Jakarta baru saja menelan hasil kurang memuaskan, Riyan tetap menaruh respek tinggi kepada lawannya. Dia menilai Macan Kemayoran tetap berbahaya, apalagi saat bermain di kandang sendiri.
”Persija adalah lawan yang kuat. Karena itu kami harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi permainan. Secara pribadi saya ingin memberikan kontribusi terbaik agar Persebaya bisa meraih hasil maksimal,” ujar Riyan.
Perjalanan Riyan bersama Persebaya Surabaya tidak selalu mulus sejak awal. Dia baru bergabung pada bursa transfer paruh musim setelah didatangkan dari Malut United.
