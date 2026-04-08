Waspada Meriam Kota Tua Persija Jakarta! Shoot Jarak Jauh Fabio Calonego jadi Ancaman Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Persebaya Surabaya wajib memasang alarm bahaya tinggi jelang duel panas kontra Persija Jakarta. Ancaman terbesar datang dari sosok gelandang berbahaya, Fabio Calonego, yang sedang panas lewat gol-gol spektakulernya.

Fabio Calonego bukan sekadar gelandang biasa di lini tengah Persija Jakarta. Ia menjelma menjadi “meriam Kota Tua” berkat akurasi dan keberaniannya melepaskan tembakan jarak jauh yang sulit dibendung.

Dalam empat pekan terakhir, pemain berusia 28 tahun itu sukses mencetak tiga gol dengan cara yang identik. Semuanya lahir dari luar kotak penalti, memperlihatkan kualitas teknik dan insting membaca ruang yang luar biasa.

Gol pertama dicetak saat menghadapi Malut United pada 24 Februari 2026 melalui situasi open play. Ia memanfaatkan celah kecil di lini pertahanan lawan untuk melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihentikan kiper.

Ketajamannya kembali terlihat saat melawan Borneo FC pada 3 Maret 2026. Lagi-lagi, Fabio menghukum lawan dengan sepakan jarak jauh setelah melihat ruang kosong di depan kotak penalti.

Terbaru, ia menunjukkan kualitas berbeda saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada 5 April 2026. Kali ini, gol lahir dari skema bola mati melalui tendangan bebas yang melengkung indah ke pojok gawang.

Meski dalam laga tersebut Persija Jakarta harus menelan kekalahan 3-2, performa Fabio tetap mencuri perhatian. Ia mencatat rating 7,5 dan menjadi salah satu pemain paling konsisten di lapangan.

Secara statistik, kontribusinya tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan akurasi umpan mencapai 88 persen dan long balls 90 persen, ia menjadi pusat distribusi permainan yang sangat efektif.