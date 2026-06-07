Bek Timnas Armenia Menuju Persija Jakarta, Artur Kartashyan Berpeluang Tinggalkan Ararat FC

JawaPos.com - Nama bek asal Armenia, Artur Kartashyan, mendadak jadi sorotan. Bek berusia 29 tahun itu dilaporkan masuk radar klub anyar Super League, Persija Jakarta.

Persija Jakarta baru-baru ini melakukan cuci gudang, mulai dari mendepak pelatih Mauricio Souza hingga melepas tujuh pemain asingnya. Bahkan tim berjuluk Macan Kemayoran itu melepas tujuh pemain asingnya dalam sehari, tepatnya pada Kamis (4/6) lalu.

Ketujuh legiun asing yang dilepas Persija Jakarta adalah Carlos Eduardo, Bruno Tubarao, Jean Mota, Emaxwell Souza, Allano Lima, Thales Lira, dan Alaeddine Ajaraie. Lima nama pertama kontraknya tidak diperpanjang, sementara Thales dan Alaeddine kembali ke klub asalnya setelah masa peminjaman berakhir.

Kini, Persija Jakarta tampaknya mulai bergerak aktif di bursa transfer jelang Super League 2026/2027. Skuad Macan Kemayoran itu dikaitkan dengan Artur Kartashyan, pemain merumput bersama Ararat Yerevan di Liga 1 Armenia.

Kabar tersebut dihembuskan oleh akun X @ArmenieFootball. Dalam cuitannya, media itu menyebut masa depan bek berusia 29 tahun tersebut masih abu-abu dan diklaim akan meninggalkan Ararat Yerevan

“Bek Artur Kartashyan berpeluang meninggalkan Ararat FC,” tulis laporan akun X @ArmenieFootball, dipetik Sabtu (8/6/2026).

Akun tersebut juga mengklaim bahwa eks pemain Timnas Armenia sudah menerima tawaran dari Persija Jakarta. Namun, mereka tidak menyebut apakah Artur Kartashyan sudah mencapai kata sepakat atau belum dengan skuad Macan Kemayoran.

“Pemain tersebut dikabarkan telah menerima tawaran dari Persija Jakarta,” ungkap akun tersebut.

Artur Kartashyan bisa dibilang merupakan salah satu pemain andalan Ararat Yerevan. Perannya di lini belakang hampir tidak tergantikan dengan mencatatkan 21 penampilan dari 27 pertandingan di Liga Premier Armenia 2025/2026.