Nehar Sadiki Sebut Paul Munster Pelatih ‘Gila’ di Bhayangkara FC! Mimpi Buruk Bagi Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Cerita Nehar Sadiki menyebut sang pelatih sebagai sosok “gila” justru menjadi sinyal bahaya bagi para pesaing, termasuk Persebaya Surabaya. Di balik pernyataan unik itu, tersimpan performa Bhayangkara Presisi Lampung FC yang tengah menanjak dan berpotensi jadi mimpi buruk dalam perebutan posisi elite klasemen Super League 2025/2026.

Bek andalan Bhayangkara Presisi Lampung FC, Nehar Sadiki, tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya usai kemenangan dramatis atas Persija Jakarta.

Hasil 3-2 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, menjadi titik balik penting yang mengangkat posisi tim ke peringkat kelima klasemen sementara.

Kemenangan itu bukan sekadar tiga poin biasa bagi Bhayangkara Presisi Lampung FC. Tambahan angka tersebut membuat mereka semakin percaya diri menatap persaingan ketat di papan atas yang kini semakin padat.

Nehar Sadiki menegaskan, kunci keberhasilan timnya terletak pada kerja keras kolektif yang terus dijaga sepanjang laga.

Ia menyebut mentalitas tim yang selalu mengincar kemenangan menjadi fondasi utama performa impresif mereka.

"Kami melakukan pekerjaan yang hebat, jadi Alhamdulillah. Saat kami memainkan permainan kami, target kami selalu untuk meraih tiga poin. Kami sangat senang dengan hasil ini," ujar Nehar penuh semangat.

Pernyataan itu mencerminkan kondisi ruang ganti Bhayangkara Presisi Lampung FC yang sedang dalam atmosfer positif. Kepercayaan diri tinggi membuat mereka tak ragu memasang target lebih ambisius di sisa musim ini.

Menembus lima besar klasemen dianggap Nehar sebagai pencapaian yang pantas diraih timnya. Namun, ambisi mereka tidak berhenti di sana karena peluang menembus empat besar bahkan tiga besar masih terbuka lebar.