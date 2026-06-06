Resmi Berpisah, Dendy Sulistyawan Akhiri Pengabdian 9 Tahun Bersama Bhayangkara FC

JawaPos.com - Kabar perpisahan datang dari salah satu pemain senior sepak bola Indonesia. Penyerang berpengalaman Dendy Sulistyawan resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Bhayangkara Presisi Lampung FC setelah hampir sembilan tahun menjadi bagian penting dari klub tersebut.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Dendy melalui akun Instagram pribadinya, @dendy_22, yang diunggah pada Sabtu (6/6/2026).

Dalam unggahan tersebut, pemain berusia 29 tahun itu membagikan foto dirinya mengenakan jersey kuning Bhayangkara FC sambil melambaikan tangan ke arah tribun penonton.

Momen tersebut sekaligus menjadi penanda berakhirnya perjalanan panjang yang telah dijalani Dendy bersama klub berjuluk The Guardians.

Dalam keterangan unggahannya, Dendy menyampaikan pesan perpisahan yang menggambarkan ikatan kuat antara dirinya dan Bhayangkara FC.

Selama hampir satu dekade, ia menjadi salah satu wajah yang identik dengan klub dan turut melewati berbagai fase perjalanan tim.

"9 years, One badge, Countless battles," tulis Dendy membuka pesan perpisahannya.

Kalimat singkat tersebut mencerminkan loyalitas yang selama ini ditunjukkan sang pemain. Sejak bergabung dengan Bhayangkara FC, Dendy tidak hanya menjadi andalan di lini depan, tetapi juga dikenal sebagai sosok pekerja keras yang selalu memberikan kontribusi maksimal setiap kali dipercaya tampil.