Bhayangkara FC Tumbangkan Persija, Nehar Sadiki Sebut Timnya Belum Puas

Bek Bhayangkara FC, Nehar Sadiki (jersey putih) saat menghadapi Persija Jakarta. (Dok ILeague)
JawaPos.com - Kemenangan penting diraih Bhayangkara Presisi Lampung FC saat menjamu Persija Jakarta dalam lanjutan pekan ke-26 Super League 2025/2026.
Bertanding di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, akhir pekan lalu, Bhayangkara yang dilatih Paul Munster sukses menaklukkan tim tamu dengan skor tipis 3-2. Hasil ini bukan sekadar tambahan tiga poin.
Bhayangkara kini berhasil merangkak naik ke posisi kelima klasemen sementara, membuka peluang untuk terus bersaing di papan atas hingga akhir musim.
Baca Juga:Boros Peluang di Depan Gawang! Pekerjaan Rumah Besar Persebaya Surabaya Jelang Bentrok Lawan Persija Jakarta
Bek andalan Bhayangkara, Nehar Sadiki, tak bisa menyembunyikan rasa puasnya usai pertandingan. Ia menilai kemenangan tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh tim yang tampil solid sepanjang laga.
“Kami melakukan pekerjaan yang hebat, jadi Alhamdulillah. Setiap kali kami bermain, target kami jelas, yaitu meraih tiga poin. Kami sangat senang dengan hasil ini,” ujar Nehar dikutip dari ileague.id.
Menurutnya, performa tim yang semakin stabil terutama di paruh kedua musim menjadi faktor penting di balik kebangkitan Bhayangkara. Ia pun optimistis timnya masih bisa melangkah lebih jauh.
“Menurut saya kami memang pantas ada di posisi ini. Tapi kami tidak mau berhenti di sini. Kami ingin terus naik, mungkin ke posisi tiga atau empat besar,” lanjut pemain bertahan tersebut.
Selain menyoroti kerja kolektif tim, Nehar juga memberikan apresiasi kepada sang pelatih. Ia menyebut metode latihan yang diterapkan memang cukup keras, namun terbukti efektif dalam meningkatkan performa tim.
“Pelatih itu yang terbaik. Memang kadang dia sangat menekan kami, tapi itu karena dia ingin kami berkembang. Kami semua menghargai dan menyukai cara kerjanya,” katanya.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven