Antonius Oskarianto Adur
06 April 2026, 23.45 WIB

Muhammad Sanjaya Cetak Hattrick saat Timnas Futsal Indonesia Lumat Brunei Darussalam 

Muhammad Sanjaya cetak hattrick bersama Timnas Futsal Indonesia. (Dok. Timnas Futsal)

JawaPos.com - Tim Nasional Futsal Indonesia berhasil melumat Brunei Darussalam di laga perdana Grup B ASEAN Futsal Championship 2026. Laga yang berakhir dengan skor telak 7-0 tersebut dimainkan di Nonthaburi Hall, Bangkok, Senin (6/4).

Di babak pertama, Timnas Futsal Indonesia langsung tampil ganas dengan unggul enam gol. Muhammad Sanjaya berhasil mencetak hattrick disusul dengan gol dari Andarias Kareth, Muhammad Imam Anshori Raman, dan Dewa Rizki.

Memasuki babak kedua, Timnas Futsal Indonesia menambah keunggulan kembali. Andarias Kareth kembali mencetak gol pada menit ke-24 sekaligus menjadi gol penutup.

Muhammad Sanjaya menjadi pemain terbaik di laga kemenangan Timnas Futsal Indonesia. Pivot berusia 26 tahun berhasil mencetak hattrick di laga perdananya bersama skuad Garuda.

Pemain yang kini membela Kuda Laut Nusantara itu, sempat memiliki pengalaman bermain di Semen Padang dan PSPS Riau. Di sepak bola Muhammad Sanjaya sering bermain sebagai penyerang tengah.

Melansir Transfermarkt, Sanjaya bermain di PSPS Riau pada 2021 untuk ajang Championship dengan status pinjaman. Dia bermain selama delapan pertandingan dengan mencetak dua gol.

Setelah itu, Sanjaya kembali ke Semen Padang 2022. Di tim tersebut, dia berhasil mencetak satu gol dengan bermain sebanyak tiga pertandingan.

Di futsal, Muhammad Sanjaya sudah bermain untuk banyak klub futsal. Dia bermain untuk Bara Kaltim FC, SKN FC Kebumen, Halus FC, Pangsuma FC, dan Black Steel FC.

Dengan hattrick dari Muhammad Sanjaya, menjadi modal penting baginya untuk menghadapi laga berikutnya melawan Malaysia pada 7 April. Menarik dinantikan kiprahnya di laga tersebut. Apakah dia bakal mencetak gol lagi?

