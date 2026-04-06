Teco Puas Usai Barito Putera Taklukkan PSIS, Kans Promosi Kian Terbuka

JawaPos.com - PS Barito Putera sukses mencuri kemenangan penting saat bertandang ke markas PSIS Semarang dalam lanjutan Championship 2025/2026.

Bermain di Stadion Jatidiri, Minggu (5/4) sore, Laskar Antasari menang tipis 1-0 lewat gol tunggal Bayu Pradana Andriatmoko.

Gol semata wayang tersebut tercipta pada menit ke-24. Bayu Pradana memanfaatkan peluang dengan baik untuk membawa tim tamu unggul.

Keunggulan itu mampu dipertahankan hingga peluit panjang dibunyikan, meski PSIS berusaha menekan sepanjang sisa pertandingan.

Pelatih Barito Putera, Alessandro Stefano Cugurra Rodrigues atau yang akrab disapa Teco, menilai kemenangan ini sangat krusial dalam menjaga peluang timnya untuk promosi ke Super League musim depan.

Menurutnya, tambahan tiga poin membuat posisi Barito Putera semakin kompetitif di papan atas klasemen Grup Timur.

Saat ini, mereka telah mengoleksi 45 poin dan hanya terpaut satu angka dari Persipura Jayapura yang berada di peringkat kedua.

“Pertandingan yang penting bagi kami. Kemenangan ini sangat penting untuk menjaga kans promosi. Kami hanya selisih satu poin dari posisi kedua,” ujar Teco usai laga dikutip dari ileague.id.