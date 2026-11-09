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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Senin, 9 November 2026 | 20.19 WIB

Calvin Verdonk Bantu Lille Kalahkan Rennes, Les Dogues Terus Tempel PSG

Calvin Verdonk saat bermain bersama Lille. (Dok. Calvin Verdonk) - Image

Calvin Verdonk saat bermain bersama Lille. (Dok. Calvin Verdonk)

JawaPos.com - Calvin Verdonk membantu Lille meraih kemenangan atas Rennes pada pekan ke-10 Liga Prancis. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut berlangsung di Roazhon Park, Minggu (8/11/2026).

Datang sebagai tim tamu, Lille mampu unggul lebih dulu melalui gol Soriba Diaoune pada menit ke-24. Rennes tidak tinggal diam dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Boulaye Dia pada menit ke-31.

Memasuki babak kedua, Lille berusaha kembali unggul. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah Nathan Ngoy mencetak gol pada menit ke-68 sekaligus memastikan kemenangan timnya.

Calvin Verdonk Tampil Solid di Lini Belakang

Pada laga tersebut, Calvin Verdonk bermain sejak menit awal. Bek Timnas Indonesia itu tampil selama 62 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Dia mendapatkan rating 6,8 dari FotMob.

Verdonk menunjukkan performa menonjol dalam aspek pertahanan. Dia mencatatkan empat aksi bertahan, termasuk dua blok dan dua sapuan untuk menjaga sisi kiri pertahanan Lille.

Selain tangguh dalam bertahan, bek berusia 29 tahun tersebut juga berkontribusi dalam membangun ancaman ke gawang Rennes. Verdonk sempat melepaskan tendangan ke arah gawang pada menit ke-47.

Lille Terus Tempel PSG

Kemenangan atas Rennes membuat Lille tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di Liga Prancis. Dalam periode tersebut, mereka mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Tim asuhan Davide Ancelotti itu terus menempel PSG di puncak klasemen sementara Liga Prancis dengan koleksi 21 poin.

Editor: Hendra
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