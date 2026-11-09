Veda Ega Puas Finis Keempat di Moto3 Qatar, Ungkap Perjuangan Start dari P14

Veda Ega Pratama (Instagram @gpracingindonesia)
JawaPos.com - Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, mengaku puas dengan hasil yang diraihnya pada balapan Moto3 Qatar 2026. Rider Honda Team Asia itu sukses mengakhiri balapan di posisi keempat setelah melewati persaingan sengit di Sirkuit Internasional Lusail, Minggu (8/11/2026).
Veda tampil impresif meski harus memulai balapan dari posisi ke-14. Dalam balapan yang berlangsung selama 16 lap tersebut, dia berhasil merangsek ke barisan depan dan nyaris mengamankan podium setelah terlibat persaingan ketat hingga lap terakhir.
"Saya sangat senang dengan hasil hari ini. Sayangnya, saya harus memulai balapan dari posisi ke-14 karena penalti yang saya terima pada hari Jumat, tetapi saya berusaha melupakan hal itu dan fokus untuk melakukan start yang baik serta berjuang menuju kelompok terdepan," kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, Senin (9/11/2026).
Start dari posisi ke-14 menjadi tantangan tersendiri bagi Veda. Posisi tersebut harus diterimanya setelah mendapat hukuman turun enam grid akibat pelanggaran bendera kuning saat menjalani sesi latihan.
Padahal, Veda menunjukkan performa kompetitif ketika menjalani sesi kualifikasi kedua (Q2) pada Sabtu (7/11/2026) malam. Dia berhasil mencatatkan waktu terbaik 2 menit 3,238 detik dan mengakhiri sesi di posisi kedelapan.
Namun, hasil tersebut tidak mengubah posisi startnya pada balapan utama. Berdasarkan catatan resmi MotoGP, Veda tetap harus turun enam posisi sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukannya saat sesi latihan bebas.
Meski harus memulai balapan dari barisan belakang, Veda tidak kehilangan kepercayaan diri. Dia berusaha memanfaatkan kecepatan para pembalap di depannya untuk memangkas jarak dan merangsek ke kelompok terdepan.
"Saya berhasil mengikuti beberapa pembalap di depan dan mencoba memanfaatkan kecepatan mereka untuk memangkas selisih jarak. Ada beberapa kesalahan, termasuk beberapa dari pihak saya sendiri, dan kami sempat terlibat duel sengit dengan pembalap lain," ucapnya.
Memasuki lap terakhir, Veda mengaku telah menemukan feeling terbaik bersama motornya. Kendati demikian, dia masih harus melewati persaingan ketat dengan Alvaro Carpe, Joel Kelso, dan Hakim Danish untuk mengamankan posisi lima besar.
"Pada lap terakhir, saya masih merasakan feeling yang bagus dengan motor dan bannya, dan saya rasa saya mampu mengelola situasi ban dengan baik. Pada akhirnya, saya finis di posisi ke-4, jadi saya benar-benar senang," ungkapnya.
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Jawa Pos
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