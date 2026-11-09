Manchester City Selalu Terlambat Panas, Kalah Beruntun dalam Tiga Laga Premier League

JawaPos.com – Manchester City belum berhasil mengakhiri streak kekalahan di Premier League musim ini. Kemarin (8/11), City menelan kekalahan ketiga beruntun saat bertamu ke kandang Nottingham Forest di City Ground, West Bridgford. Juara delapan kali Premier League tersebut takluk 1-3.

Penyebab tiga kekalahan The Citizens –julukan City– pun sama: selalu terlambat panas. Gawang City yang dikawal Gianluigi Donnarumma sudah kebobolan dua gol dalam 18 menit awal. Yaitu melalui Jair Cunha pada menit keenam dan Liam Delap (18’). City sempat memperkecil ketinggalan melalui Rayan Cherki pada menit ke-52, tetapi kembali kebobolan oleh Delap di menit ke-73.

Tactician City Enzo Maresca mengakui kelemahan timnya tersebut. ”Sudah cukup jelas, di babak pertama kami tidak bermain bagus. Kami tidak mampu menampilkan intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan seperti ini,” tutur Maresca dilansir dari laman resmi klub.

”Kami kebobolan satu gol, lalu dua, dan kemudian kami mencoba untuk bereaksi. Tetapi, saat Anda menghabiskan sebagian besar waktu (pertandingan) untuk mengejar ketertinggalan dua gol, itu memang sudah terlambat,” imbuh pelatih pengganti Pep Guardiola per 29 Juni 2026 tersebut.

Kontradiksi Delap dan Anderson Malam di City Ground kemarin jadi laga yang emosional bagi dua pemain, yaitu gelandang City Elliott Anderson dan Delap. Anderson pernah membela Forest pada musim 2024–2025 dan 2025–2026. Sementara Delap merupakan salah satu pemain jebolan akademi City, tapi gagal bersinar bersama tim utama (2020–2024).

Nasib mereka berbeda 180 derajat kemarin. Delap menjadi hero dengan dua gol. Itu terjadi saat Anderson bersama Enzo Fernandez gagal mendominasi duel lini tengah dengan mantan rekan-rekannya di lini tengah Forest.

Bagi Delap, aksinya seperti tamparan bagi Maresca yang menepikannya saat melatih striker 23 tahun itu di Chelsea musim lalu. ”Delap dalam kondisi terbaik dan dia akan selalu lebih baik,” ucap pelatih Forest Oliver Glasner dikutip dari ESPN. Musim ini, Delap sudah mengoleksi tiga gol di Premier League. Satu gol Delap di Premier League lainnya terjadi saat melawan Aston Villa (12/9).

Dejavu Musim Lalu Tiga kekalahan dalam sepuluh matchweek pertama Premier League musim ini. persis seperti yang dialami City musim lalu. Saat itu, City gagal mengejar Arsenal dalam perburuan gelar juara Premier League. Situasi saat ini, City tertinggal enam poin (21-27) setelah unggul tiga poin sebelum tiga kekalahan beruntun.

”Kami mempersulit diri kami sendiri,” ucap wide attacker City Jeremy Doku seperti dilansir dari Manchester Evening News. City beruntung ada jeda internasional selama dua pekan ke depan. Ruben Dias dkk baru bertanding lagi melawan Fulham FC di Stadion Etihad, Manchester, pada 21 November mendatang.

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