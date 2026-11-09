Menang 2-0 atas Como 1907, Inter Milan Tempel Ketat Lazio

Inter Milan menang 2-0 atas Como 1908 dalam lanjutan pekan kesebelas Liga Italia 2026/2027 di Stadion Giuseppe Meazza. (X/SerieA)

JawaPos.com - Inter Milan sukses memetik tiga poin setelah menang 2-0 saat menjamu Como 1908 dalam lanjutan pekan kesebelas Liga Italia 2026/2027 di Stadion Giuseppe Meazza, Senin (9/11).

Nerazzurri memastikan tiga poin melalui gol Pio Esposito dan Marcus Thuram pada babak pertama.

Hasil ini membuat Inter semakin kuat di posisi kedua dan menempel ketat Lazio di pemuncak klasemen sementara dengan koleksi 28 poin.

Lazio hanya unggul satu angka dari tim asuhan Cristian Chivu tersebut.

Sementara itu, Como tertahan di peringkat kelima dengan 23 poin, demikian laman resmi legaseriea dilansir dari Antara.

Como lebih dahulu memberikan ancaman pada menit ke-5 melalui Nico Paz.

Gelandang tersebut melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tetapi bola belum mengarah ke gawang Inter.

Inter kemudian mengambil alih kendali permainan dan mulai menekan pertahanan tim tamu.