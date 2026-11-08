Prediksi Skor Inter Milan vs Como: Nerazzurri Waspadai Ancaman Nico Paz dan Douvikas

JawaPos.com - Inter Milan akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Como pada pekan ke-11 Serie A 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Senin (9/11/2026) pukul 00.00 WIB. Meski bermain di kandang sendiri, Inter tidak bisa menganggap laga ini sebagai pertandingan mudah.

Nerazzurri membutuhkan kemenangan untuk kembali menjaga persaingan di papan atas klasemen. Namun, Como datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan enam kemenangan beruntun di seluruh kompetisi. Performa tersebut membuat tim asuhan Cesc Fabregas berpotensi memberikan kejutan di markas Inter.

Inter membawa modal kurang menyenangkan dari pertandingan sebelumnya. Mereka baru saja kalah 1-3 dari rival sekota, AC Milan, dalam Derby della Madonnina. Kekalahan itu sekaligus mengakhiri catatan 19 pertandingan tanpa kekalahan Inter di Serie A.

Hasil tersebut tentu menjadi bahan evaluasi bagi Cristian Chivu. Apalagi, Inter memiliki ambisi mempertahankan gelar juara dan tidak ingin kehilangan banyak poin dalam persaingan musim ini.

Meski begitu, Inter mampu memberikan respons positif ketika tampil di Liga Champions. Mereka berhasil mengalahkan Feyenoord dengan skor 3-0 di De Kuip pada pertandingan tengah pekan lalu. Kemenangan tersebut menjadi modal penting untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemain.

Como Datang dengan Modal Enam Kemenangan Beruntun Di sisi lain, Como sedang menikmati periode yang sangat baik. Setelah mengalami kekalahan dari Feyenoord, mereka berhasil menyapu bersih enam pertandingan berikutnya dengan kemenangan.

Produktivitas Como juga patut diperhitungkan. Dalam enam kemenangan tersebut, mereka mampu mencetak 22 gol dan hanya kebobolan empat kali. Catatan ini memperlihatkan efektivitas lini serang sekaligus solidnya permainan tim besutan Fabregas.

Penampilan paling mencolok terjadi ketika Como menghadapi Lens di Liga Champions. Mereka berhasil menang dengan skor telak 9-1. Anastasios Douvikas menjadi salah satu pemain yang paling bersinar setelah mencetak hattrick dalam pertandingan tersebut.

Douvikas diperkirakan kembali menjadi andalan di lini depan. Penyerang asal Yunani itu akan mendapat dukungan dari Nico Paz yang memiliki kemampuan menciptakan peluang dan mengatur serangan. Kombinasi keduanya bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Inter.