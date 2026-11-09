Real Madrid Tanpa Vini: Mbappe Terus Cetak Gol, Guler dan Diomande Klop

Real Madrid menemukan formula baru saat Vinicius Junior absen di laga kontra Valencia. (Dok. Instagram/@realmadrid)
JawaPos.com – Laga di Estadio Mestalla, kandang Valencia CF, kemarin (8/11) menjadi yang keempat beruntun bagi Real Madrid tidak diperkuat Vinicius Junior di LALIGA. Wide attacker kiri Real sekaligus Pemain Terbaik Dunia FIFA 2024 itu menuntaskan skors empat laga akibat kartu merah saat lawan Villarreal CF (11/10).
Tanpa Vini, entrenador Real Jose Mourinho menemukan formula yang cocok dalam skema permainan tim berjuluk Los Merengues tersebut. Wide attacker kanan Yan Diomande diplot menggantikan Vini dan menunjukkan permainan yang berkembang. Diomande juga menorehkan dua gol dan satu umpan gol.
Berpindahnya Diomande ke kiri juga memberi tempat bagi Arda Guler di sayap kanan. Guler sukses menorehkan dua gol dan dua umpan gol dalam empat laga LALIGA terakhir.
Absennya Vini sekaligus membuat Kylian Mbappe sebagai tumpuan mencetak gol dan dijawab Donatello –julukan Kylian Mbappe– dengan selalu masuk papan skor. Total enam gol dalam empat laga terakhir. Mbappe pun sudah mencetak gol (13 gol) melebihi laga yang dimainkannya (12 laga) di LALIGA. Sebelumnya, kapten timnas Prancis itu scoreless dalam dua laga.
”Para pemain menunjukkan permainan yang luar biasa meski setelah ini kompetisi libur (selama dua pekan, Red). Mereka pantas mendapatkan pujian atas performa bagus di sini (Mestalla, Red),” kata entrenador Real Jose Mourinho kepada Diario AS.
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