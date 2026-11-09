Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Rizka Perdana Putra
Senin, 9 November 2026 | 18.48 WIB

Real Madrid Tanpa Vini: Mbappe Terus Cetak Gol, Guler dan Diomande Klop

Real Madrid menemukan formula baru saat Vinicius Junior absen di laga kontra Valencia. (Dok. Instagram/@realmadrid) - Image

Real Madrid menemukan formula baru saat Vinicius Junior absen di laga kontra Valencia. (Dok. Instagram/@realmadrid)

JawaPos.com – Laga di Estadio Mestalla, kandang Valencia CF, kemarin (8/11) menjadi yang keempat beruntun bagi Real Madrid tidak diperkuat Vinicius Junior di LALIGA. Wide attacker kiri Real sekaligus Pemain Terbaik Dunia FIFA 2024 itu menuntaskan skors empat laga akibat kartu merah saat lawan Villarreal CF (11/10).

Tanpa Vini, entrenador Real Jose Mourinho menemukan formula yang cocok dalam skema permainan tim berjuluk Los Merengues tersebut. Wide attacker kanan Yan Diomande diplot menggantikan Vini dan menunjukkan permainan yang berkembang. Diomande juga menorehkan dua gol dan satu umpan gol.

Berpindahnya Diomande ke kiri juga memberi tempat bagi Arda Guler di sayap kanan. Guler sukses menorehkan dua gol dan dua umpan gol dalam empat laga LALIGA terakhir.

Absennya Vini sekaligus membuat Kylian Mbappe sebagai tumpuan mencetak gol dan dijawab Donatello –julukan Kylian Mbappe– dengan selalu masuk papan skor. Total enam gol dalam empat laga terakhir. Mbappe pun sudah mencetak gol (13 gol) melebihi laga yang dimainkannya (12 laga) di LALIGA. Sebelumnya, kapten timnas Prancis itu scoreless dalam dua laga.

”Para pemain menunjukkan permainan yang luar biasa meski setelah ini kompetisi libur (selama dua pekan, Red). Mereka pantas mendapatkan pujian atas performa bagus di sini (Mestalla, Red),” kata entrenador Real Jose Mourinho kepada Diario AS.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pelatih Legendaris Atik Jauhari Meninggal Dunia, Bulu Tangkis Indonesia Berduka - Image
Sports

Pelatih Legendaris Atik Jauhari Meninggal Dunia, Bulu Tangkis Indonesia Berduka

Senin, 9 November 2026 | 16.39 WIB

Manchester United Jadi Satu-satunya Tim yang Baru Menang Sekali di Liga Inggris 2026/2027 - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester United Jadi Satu-satunya Tim yang Baru Menang Sekali di Liga Inggris 2026/2027

Senin, 9 November 2026 | 16.17 WIB

Real Madrid Bantai Valencia 3-0, Los Blancos Samai Poin Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Real Madrid Bantai Valencia 3-0, Los Blancos Samai Poin Barcelona

Minggu, 8 November 2026 | 16.51 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore