Pelatih Legendaris Atik Jauhari Meninggal Dunia, Bulu Tangkis Indonesia Berduka

JawaPos.com - Kabar duka menyelimuti dunia bulu tangkis Indonesia. Mantan pemain sekaligus pelatih legendaris Tanah Air, Atik Jauhari, meninggal dunia pada usia 77 tahun, Minggu (8/11/2026).

Atik mengembuskan napas terakhir pada pukul 02.49 WIB di Rumah Sakit Mayapada, Kota Tangerang, setelah berjuang melawan sakit yang dideritanya. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar bulu tangkis Tanah Air.

Jenazahnya diketahui dimakamkan di pemakaman keluarga di Cipondoh, Kota Tangerang, pada Minggu siang. Atik meninggalkan seorang istri bernama Neng Titi, empat anak, dan lima cucu.

Kepergian Atik menjadi kehilangan besar bagi bulu tangkis Indonesia. Sosok yang dikenal memiliki tangan dingin itu merupakan salah satu figur penting di balik lahirnya sejumlah pemain berprestasi di level nasional maupun internasional.

Perjalanan Atik Jauhari sebagai Pemain Lahir di Bandung pada 14 Agustus 1949, perjalanan Atik di dunia bulu tangkis bermula sebagai pemain. Meski namanya lebih dikenal berkat kiprahnya sebagai pelatih, dia juga memiliki sejumlah prestasi ketika masih aktif mengayunkan raket.

Salah satunya adalah keberhasilan menjuarai Kejuaraan Nasional 1971 di Yogyakarta bersama Christian Hadinata. Di level internasional, Atik juga pernah meraih gelar Belgia Open 1973 saat berpasangan dengan Tatat Budiman.

Namun, kontribusi terbesar Atik justru hadir ketika memutuskan beralih profesi menjadi pelatih. Pada usia sekitar 25 tahun, dia sudah dipercaya menangani tim nasional di Pelatnas PBSI.

Berperan Besar dalam Pembinaan Bulu Tangkis Indonesia Atik menjadi bagian penting dalam pembinaan bulu tangkis Indonesia sejak 1974 hingga 1999. Selama periode tersebut, dia ikut membentuk sejumlah generasi pemain terbaik Tanah Air, mulai dari era Liem Swie King dan Bobby Ertanto hingga deretan pasangan ganda putra tangguh era 1990-an.

Salah satu periode paling berkesan dalam perjalanan kepelatihannya adalah ketika dipercaya menangani sektor ganda putra Pelatnas PBSI bersama Christian Hadinata. Duet keduanya memiliki peran besar dalam membangun kekuatan ganda putra Indonesia yang disegani dunia.