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Penulis: Andika Rachmansyah
Senin, 9 November 2026 | 16.17 WIB

Manchester United Jadi Satu-satunya Tim yang Baru Menang Sekali di Liga Inggris 2026/2027

Manchester United terpuruk di Liga Inggris 2026/2027, hanya meraih satu kemenangan dari 10 laga awal. (Dok. Instagram/@manutd) - Image

Manchester United terpuruk di Liga Inggris 2026/2027, hanya meraih satu kemenangan dari 10 laga awal. (Dok. Instagram/@manutd)

JawaPos.com - Klub raksasa Inggris, Manchester United, mendapat sorotan tajam. Setan Merah menjadi satu-satunya tim yang baru meraih satu kemenangan dari 10 pertandingan awal Liga Inggris 2026/2027.

Man United harus puas bermain imbang 4-4 saat menjamu Aston Villa dalam pertandingan pekan ke-10 di Old Trafford, Minggu (8/11/2026). Hasil tersebut tentu tidak memuaskan bagi para pendukung Setan Merah.

Pasalnya, hasil imbang ini memperpanjang catatan negatif Man United di kompetisi domestik. Tim asuhan Michael Carrick itu belum meraih kemenangan dalam delapan laga terakhir di Liga Inggris 2026/2027.

Man United terakhir kali merasakan kemenangan saat menghadapi Ipswich Town dengan skor 5-2 pada pekan kedua Liga Inggris 2026/2027, 30 Agustus 2026. Artinya, Setan Merah sudah lebih dari dua bulan puasa kemenangan.

Performa Man United benar-benar ambruk pada awal musim ini. Dari 10 laga yang telah dimainkan, mereka sudah kebobolan 19 gol. Angka tersebut menunjukkan bahwa Setan Merah memiliki masalah di lini pertahanan.

Man United masuk dalam daftar tiga tim yang paling banyak kebobolan sepanjang musim ini. Dua tim lainnya adalah Ipswich Town yang sudah kemasukan 20 gol dan Crystal Palace dengan 24 gol.

Manchester United Terjebak di Zona Degradasi

Parahnya, Man United kini terjebak di zona degradasi. Hasil imbang kontra Aston Villa membuat Setan Merah tertahan di posisi ke-18 dengan koleksi delapan poin dari satu kemenangan dan lima hasil imbang dalam 10 pertandingan.

Man United berada di zona merah bersama Sunderland dan Crystal Palace. Posisi Setan Merah bahkan bisa semakin turun jika gagal mengamankan hasil positif pada pekan ke-11. Sunderland juga mengoleksi delapan poin, sedangkan Crystal Palace mengemas tujuh poin.

Kondisi ini jelas menjadi pukulan bagi Man United yang merupakan klub raksasa dengan sejarah mentereng di Liga Inggris. Padahal, Setan Merah digadang-gadang bakal memanaskan persaingan gelar juara setelah penampilan apik pada musim lalu.

Namun, kenyataannya Man United justru terjerembap di zona degradasi. Setan Merah kini tertinggal 19 poin dari Arsenal. Kondisi ini membuat peluang mereka untuk bersaing memperebutkan gelar juara semakin berat.

Editor: Hendra
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