Prediksi Skor Genoa vs AC Milan: Rossoneri Waspadai Tren Positif Tuan Rumah

Genoa menjamu AC Milan di Serie A. Rossoneri mengincar kemenangan, tetapi tuan rumah sedang dalam tren positif. (Dok. Instagram/@acmilan)
JawaPos.com - AC Milan akan menghadapi tantangan dari Genoa pada pekan ke-11 Serie A 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadio Comunale Luigi Ferraris, Minggu (8/11/2026) pukul 21.00 WIB.
Kedua tim memiliki modal berbeda menjelang pertemuan tersebut. Karena itu, duel diperkirakan berlangsung menarik.
AC Milan datang dengan ambisi membawa pulang tiga poin demi menjaga persaingan di papan atas klasemen. Tim asuhan Ruben Amorim sebelumnya berhasil meraih kemenangan penting atas rival sekotanya, Inter Milan, dengan skor 2-1 dalam Derby della Madonnina.
Pada pertandingan tersebut, Adrien Rabiot dan Christian Pulisic menjadi pencetak gol kemenangan Rossoneri. Hasil positif itu membuat Milan semakin dekat dengan persaingan gelar Serie A. Mereka kini berada di posisi kelima klasemen sementara dan terpaut empat poin dari Inter Milan.
Namun, kondisi Milan belum sepenuhnya ideal. Setelah mengalahkan Inter, mereka justru menelan kekalahan 0-2 ketika menghadapi Ferencvaros di Liga Europa. Hasil tersebut menjadi catatan yang perlu segera diperbaiki sebelum kembali menjalani pertandingan domestik.
Kekalahan itu juga memperlihatkan bahwa Milan masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam menjaga konsistensi permainan. Amorim tentu berharap anak asuhnya bisa segera bangkit dan menunjukkan performa lebih baik ketika menghadapi Genoa.
Di sisi lain, Genoa justru sedang berada dalam periode positif. Sejak ditangani Daniele De Rossi, performa Rossoblu menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan. Mereka berhasil mengamankan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir di Serie A.
Rangkaian hasil tersebut membawa Genoa naik ke posisi ke-11 klasemen sementara. Mereka juga mulai menjauh dari tekanan persaingan zona degradasi setelah sebelumnya kesulitan mendapatkan hasil maksimal.
Kemenangan 2-1 atas Lecce pada pertandingan terakhir menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Genoa. Junior Messias tampil penting dalam pertandingan tersebut setelah terlibat dalam proses gol pembuka dan kemudian turut mencatatkan namanya di papan skor.
Genoa kini membidik kemenangan keempat secara beruntun di Serie A. Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan tambahan bagi pasukan De Rossi. Mereka berpeluang menyulitkan Milan, terutama jika mampu mempertahankan organisasi permainan seperti dalam beberapa pertandingan terakhir.
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Jawa Pos
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