Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Misi Blaugrana Pertahankan Puncak Klasemen

Duel tim papan atas La Liga Spanyol Barcelona bertandang ke markas Atletico Madrid. (Instagram/@fcbarcelona)
JawaPos.com - Persaingan papan atas La Liga 2026/2027 akan menyajikan pertandingan menarik saat Atletico Madrid menjamu Barcelona pada pekan ke-12.
Duel dua tim penghuni posisi teratas klasemen tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Metropolitano, Senin (9/11) pukul 03.00 WIB.
Pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua tim.
Barcelona saat ini masih memimpin klasemen dengan koleksi 30 poin dari 11 pertandingan. Atletico Madrid terus membayangi di posisi kedua dengan raihan 28 poin.
Selisih dua angka membuat hasil pertandingan nanti berpotensi mengubah posisi puncak klasemen.
Atletico Madrid tentu tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengambil alih posisi Barcelona.
Tim asuhan Diego Simeone sedang menunjukkan konsistensi yang cukup baik di kompetisi domestik.
Dari 11 pertandingan, Los Rojiblancos berhasil meraih sembilan kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya sekali menelan kekalahan.
Atletico juga berusaha melanjutkan tren kemenangan setelah mencatatkan tujuh kemenangan beruntun di kompetisi tersebut.
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Jawa Pos
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