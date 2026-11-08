Prediksi Skor Manchester United vs Aston Villa: Setan Merah Terancam Tumbang Lagi

JawaPos.com - Manchester United akan menjamu Aston Villa pada pekan ke-10 Premier League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Old Trafford, Minggu (8/11/2026) pukul 23.30 WIB.

Tuan rumah membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen. Sementara itu, Aston Villa datang dengan misi mengakhiri tren negatif dalam beberapa pertandingan terakhir.

Manchester United memiliki modal positif setelah mengalahkan AS Roma dengan skor 3-2 pada pertandingan Liga Champions, Selasa (3/11/2026). Kemenangan tersebut menjadi hasil penting bagi tim asuhan Michael Carrick yang sebelumnya kesulitan menemukan performa terbaik.

Dalam pertandingan melawan Roma, Manchester United sempat tertinggal dua gol lebih dahulu. Namun, Bruno Fernandes dan Matheus Cunha berhasil membawa Setan Merah membalikkan keadaan. Bruno mencetak gol melalui titik penalti, sedangkan Cunha menyumbangkan dua gol yang memastikan kemenangan tuan rumah.

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri catatan sembilan pertandingan tanpa kemenangan Manchester United di seluruh kompetisi. Meski demikian, satu kemenangan belum cukup untuk menghapus berbagai persoalan yang masih dihadapi tim asal Manchester tersebut.

Manchester United Butuh Kemenangan Di Premier League, performa Manchester United masih jauh dari harapan. Mereka menempati peringkat ke-17 dengan koleksi tujuh poin dari sembilan pertandingan. Posisi tersebut membuat Setan Merah hanya unggul selisih gol dari Crystal Palace yang berada di zona degradasi.

Situasi ini membuat pertandingan melawan Aston Villa menjadi sangat penting. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Manchester United tentu tidak ingin kembali kehilangan poin. Kemenangan juga dibutuhkan untuk menjaga momentum setelah keberhasilan menaklukkan AS Roma.

Namun, Aston Villa bukan lawan yang mudah dihadapi. Tim besutan Unai Emery memang sedang mengalami penurunan performa setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Aston Villa sebelumnya tersingkir setelah kalah 0-3 dari Bournemouth di EFL Cup. Mereka kemudian bermain imbang 1-1 saat menghadapi Fulham di Premier League. Pada pertandingan berikutnya, The Villans kembali menelan kekalahan 0-3 ketika bertandang ke markas Barcelona di Liga Champions.