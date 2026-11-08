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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Senin, 9 November 2026 | 03.07 WIB

Prediksi Skor Brighton vs Brentford: Rekor Kandang The Seagulls Jadi Modal Penting

Brighton &amp; Hove Albion akan menjamu Brentford pada pekan ke-10 Liga Inggris 2026/2027 di American Express Stadium, Minggu (8/11/2026). (Dok. Instagram/@officialbhafc) - Image

Brighton &amp; Hove Albion akan menjamu Brentford pada pekan ke-10 Liga Inggris 2026/2027 di American Express Stadium, Minggu (8/11/2026). (Dok. Instagram/@officialbhafc)

JawaPos.com - Brighton & Hove Albion akan menjamu Brentford pada pekan ke-10 Liga Inggris 2026/2027 di American Express Stadium, Minggu (8/11/2026) pukul 21.00 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi The Seagulls untuk melanjutkan tren positif sekaligus mempertahankan posisi di papan atas klasemen.

Brighton memiliki modal cukup bagus menjelang pertandingan tersebut. Tim asuhan Fabian Hurzeler baru saja meraih kemenangan 1-0 atas Manchester City di kompetisi domestik. Mereka juga berhasil mengalahkan Getafe dalam pertandingan UEFA Conference League.

Hasil tersebut tentu menambah kepercayaan diri para pemain Brighton. Terlebih, mereka akan tampil di hadapan pendukung sendiri dengan catatan kandang yang cukup meyakinkan sepanjang musim ini.

Brighton saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 19 poin dari sembilan pertandingan. Mereka mencatatkan enam kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Rekor Kandang Brighton Jadi Modal

Catatan kandang menjadi salah satu kekuatan utama Brighton. Dari enam pertandingan di American Express Stadium di semua kompetisi musim ini, mereka berhasil meraih lima kemenangan dan satu hasil imbang.

Selain itu, Brighton juga memiliki rekor pertemuan yang cukup baik ketika menghadapi Brentford di kandang. The Seagulls belum pernah kalah dalam lima pertandingan kandang melawan The Bees di Premier League, dengan rincian tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Meski demikian, Brentford tetap berpotensi memberikan kesulitan. Tim besutan Keith Andrews tersebut datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 2-0 pada pertandingan sebelumnya.

Brentford juga memiliki catatan cukup konsisten di Liga Inggris musim ini. Dari sembilan pertandingan, mereka baru menelan satu kekalahan, disertai tiga kemenangan dan lima hasil imbang.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan Brighton adalah kemampuan Brentford ketika bermain tandang. The Bees selalu meraih hasil imbang dalam empat pertandingan tandang Premier League musim ini.

Kehadiran Igor Thiago juga menjadi ancaman tersendiri bagi lini belakang tuan rumah. Penyerang asal Brasil tersebut sedang berada dalam performa bagus setelah mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir Brentford.

Editor: Hendra
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