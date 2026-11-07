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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Minggu, 8 November 2026 | 01.38 WIB

Prediksi Skor Valencia vs Real Madrid di La Liga: Los Blancos Incar Tiga Poin di Mestalla

Real Madrid buru kemenangan saat menghadapi Valencia dalam lanjutan La Liga Spanyol. Realmadrid.com - Image

Real Madrid buru kemenangan saat menghadapi Valencia dalam lanjutan La Liga Spanyol. Realmadrid.com

JawaPos.com - Real Madrid akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Valencia dalam lanjutan pekan ke-12 La Liga 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio de Mestalla pada Minggu (8/11) pukul 03.00 WIB.

Los Blancos datang dengan modal positif setelah melewati tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi dengan kemenangan.

Mereka tentu ingin mempertahankan tren tersebut sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen Liga Spanyol.

Saat ini, Real Madrid mengumpulkan 27 poin dan menempati peringkat ketiga, terpaut tiga angka dari Barcelona di posisi teratas.

Namun, menghadapi Valencia di Mestalla bukan perkara mudah untuk pasukan Jose Mourinho.

Tuan rumah memiliki dukungan suporter yang dikenal mampu menciptakan atmosfer pertandingan cukup intens. 

Performa Valencia sepanjang musim ini masih belum sepenuhnya meyakinkan. Salah satu catatan yang perlu diperbaiki adalah hasil pertandingan kandang. 

Catatan tersebut bisa menjadi celah yang dimanfaatkan Real Madrid. Kylian Mbappe diperkirakan kembali menjadi salah satu pemain yang diandalkan untuk membongkar pertahanan Valencia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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