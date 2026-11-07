Prediksi Susunan Pemain Valencia vs Real Madrid: Mourinho Siapkan Duet Konate-Huijsen

JawaPos.com - Real Madrid akan menghadapi Valencia pada pekan ke-12 Liga Spanyol 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Mestalla, Minggu (8/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, memastikan kondisi fisik para pemainnya cukup baik menjelang pertandingan tersebut. Setelah meraih kemenangan atas AEK Athena, skuad Los Blancos menjalani program pemulihan untuk menjaga kebugaran.

"Saya pikir tim bermain dengan baik. Kami tiba dari Athena pukul tiga pagi tetapi tetap di sini. Tidak ada pemain yang pulang untuk mencoba tidur beberapa jam lagi. Kemarin adalah hari pemulihan pertama dan hari ini yang kedua. Umpan balik dari para pemain positif. Jelas, ini akan sulit, tetapi kami tidak akan mendramatisir sekarang. Kami akan siap besok," kata Jose Mourinho yang dikutip dari laman resmi Real Madrid, Sabtu (7/11/2026).

Mourinho Siapkan Rotasi di Lini Belakang Dalam pertandingan melawan AEK Athena, Eder Militao dan Antonio Rudiger menjadi andalan di lini belakang. Namun, Mourinho diperkirakan melakukan rotasi saat menghadapi Valencia dengan memainkan Ibrahima Konate dan Dean Huijsen.

Keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya Mourinho menjaga kebugaran pemain. Terlebih, sejumlah pemain Real Madrid juga akan memenuhi panggilan tim nasional masing-masing.

"Saya tidak memikirkan itu, hanya tentang pertandingan besok. Saya mengganti beberapa pemain dalam pertandingan melawan AEK. Meskipun Militão dan Rüdiger bermain bagus, mudah dipahami bahwa Konaté dan Huijsen akan bermain besok," ujar Mourinho.

"Saya membagi menit bermain di antara pemain yang dapat berbagi. Berkat keputusan bahwa kami bermain pada hari Sabtu, para pemain yang akan bergabung dengan tim nasional mereka mendapat libur pada hari Minggu dan senang karena mereka dapat menghabiskan waktu bersama keluarga mereka, jadi terima kasih banyak atas keputusan ini," pungkas Jose Mourinho.

Prediksi Susunan Pemain Valencia vs Real Madrid Valencia diperkirakan tidak melakukan banyak perubahan dalam komposisi pemain. Sejumlah nama seperti Jose Gaya, Guido Rodriguez, dan Javier Guerra berpeluang tetap menjadi andalan tuan rumah.

Sementara itu, Real Madrid juga diprediksi mempertahankan sebagian besar pemain utamanya. Mengutip Sports Mole, Konate dan Huijsen akan berduet di jantung pertahanan, sedangkan Kylian Mbappe tetap menjadi tumpuan di lini depan.