Analisis Celta Vigo vs Levante: Kedua Tim Memburu Poin Penting

JawaPos.com - Celta Vigo akan menjamu Levante dalam lanjutan pekan ke-12 La Liga 2026/2027 di Stadion Abanca-Balaídos.

Pertandingan yang berlangsung pada Senin, 9 November 2026 pukul 00.30 WIB ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Berdasarkan klasemen resmi La Liga, Celta Vigo berada di peringkat ke-10 dengan 12 poin dari 11 pertandingan.

Sementara itu, Levante menempati posisi ke-18 dengan koleksi 10 poin. Selisih dua poin membuat pertandingan ini cukup penting, terutama bagi Levante yang membutuhkan kemenangan untuk keluar dari zona degradasi.

Celta Vigo memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Mereka juga memperlihatkan pertahanan yang relatif lebih baik dengan baru kebobolan 10 gol.

Namun, produktivitas serangan masih menjadi tantangan karena baru mencetak 10 gol sepanjang 11 pertandingan. Celta perlu memaksimalkan peluang apabila ingin mengamankan kemenangan.

Levante punbya catatan mencetak 16 gol, lebih banyak dibandingkan Celta. Akan tetapi, lini pertahanan mereka masih menjadi masalah setelah kebobolan 21 gol.

Berdasarkan analisis StatsNext, Levante belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan tandang yang tercatat musim ini. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar ketika harus bermain di markas Celta Vigo.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung cukup seimbang. Celta memiliki keuntungan kandang dan pertahanan yang lebih solid, sedangkan Levante berpotensi mengancam melalui produktivitas serangannya.