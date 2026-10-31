Atletico Madrid Puncaki Klasemen Sementara Liga Spanyol usai Kalahkan Levante 2-0

JawaPos.com - Atletico Madrid memuncaki klasemen sementara Liga Spanyol 2026/27 setelah mengalahkan Levante 2-0 dalam lanjutan jornada kesebelas di Cuitat de Valencia pada Sabtu (31/10) malam WIB.
Dua gol kemenangan di Los Rojiblancos dicetak Alejandro Grimaldo di babak pertama dan Giuliano Simeone selepas jeda.
Hasil ini membawa Los Rojiblancos memuncaki klasemen sementara dengan 28 poin, unggul satu poin dari Barcelona yang baru bertandang ke Alaves pada Minggu (1/11) pukul 03.00 WIB.
Sementara itu, Levante tidak beranjak dari peringkat 16 dengan 10 poin, demikian laman resmi LaLiga.
Pertandingan Levante kontra Atletico Madrid diawali dengan mengheningkan cipta selama satu menit untuk mengenang puluhan korban jiwa kecelakaan kereta api di Provinsi Toledo yang mengguncang Spanyol pekan ini.
Levante sempat memberikan ancaman pada awal pertandingan melalui Dani Requena.
Namun, tembakannya berhasil diantisipasi dengan baik oleh kiper Atletico, Jan Oblak.
Atletico sempat mengira berhasil membuka keunggulan melalui Morten Hjulmand setelah menerima umpan Alex Baena.
Hanya saja VAR menganulir gol tersebut karena sang pemain lebih dahulu berada dalam posisi offside.
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