Prediksi Skor Celta Vigo vs Levante: Los Celestes Bangkit, Tim Tamu Makin Terjebak di Zona Degradasi

JawaPos.com — Celta Vigo berpeluang kembali ke jalur kemenangan ketika menjamu Levante dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Vigo, Senin (9/11/2026) pukul 00.30 WIB.

Los Celestes diunggulkan meraih tiga poin dengan prediksi skor 2-1, sementara Levante menghadapi ancaman semakin terpuruk di zona degradasi setelah menjalani awal musim yang kurang meyakinkan.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk menghentikan tren negatif dalam beberapa pertandingan terakhir.

Celta Vigo membutuhkan kemenangan demi memperbaiki posisi di papan tengah, sedangkan Levante berusaha keluar dari tekanan persaingan papan bawah.

Mengapa Celta Vigo Diunggulkan Mengalahkan Levante? Celta Vigo memiliki keuntungan bermain di kandang meskipun performa mereka belum menunjukkan konsistensi sepanjang musim.

Pasukan Claudio Giraldez bahkan gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Los Celestes menutup Oktober dengan kekalahan telak 0-3 dari Rayo Vallecano dalam pertandingan Liga Spanyol.

Hasil mengecewakan tersebut kemudian disusul kekalahan 1-2 ketika menjamu Union SG pada pertandingan Liga Europa, Kamis malam.