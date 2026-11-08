Prediksi Skor Celta Vigo vs Levante: Tuan Rumah Diunggulkan Akhiri Tren Negatif

Sesi latihan Celta Vigo jelang menjamu Levante di Liga Spanyol. Tuan rumah diunggulkan menang dengan skor 2-1. (Dok. Instagram/@rccelta)
JawaPos.com - Celta Vigo akan berusaha kembali meraih kemenangan saat menjamu Levante dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. Pertandingan pekan ke-12 tersebut dijadwalkan berlangsung di Vigo pada Senin (9/11/2026) pukul 00.30 WIB.
Kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin setelah melewati sejumlah pertandingan dengan hasil kurang memuaskan. Namun, Celta Vigo memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan karena bermain di hadapan pendukung sendiri.
Tim berjuluk Los Celestes itu juga membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen. Sementara itu, Levante datang dengan tekanan lebih besar karena masih berada di zona degradasi.
Celta Vigo belum menunjukkan performa yang sepenuhnya konsisten sepanjang musim ini. Dari 11 pertandingan yang sudah dimainkan, pasukan Claudio Giraldez baru mengumpulkan dua kemenangan, enam hasil imbang, dan tiga kekalahan.
Koleksi 12 poin menempatkan mereka di peringkat ke-10 klasemen sementara. Posisi tersebut masih belum sesuai dengan harapan setelah musim lalu berhasil mengakhiri kompetisi di urutan keenam.
Catatan tiga pertandingan terakhir juga menjadi pekerjaan rumah bagi Giraldez. Celta Vigo gagal meraih kemenangan setelah menelan kekalahan 0-3 dari Rayo Vallecano di Liga Spanyol dan takluk 1-2 dari Union SG dalam kompetisi Liga Europa.
Dua hasil tersebut memperlihatkan bahwa Celta Vigo masih perlu membenahi sejumlah aspek permainan, terutama efektivitas serangan dan konsentrasi di lini belakang.
Menghadapi Levante menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk menghentikan tren negatif. Dukungan suporter di kandang sendiri diharapkan membantu mereka tampil lebih percaya diri sejak awal pertandingan.
Di sisi lain, Levante juga tidak datang dengan modal meyakinkan. Tim asuhan Luis Castro tersebut menelan dua kekalahan beruntun di kompetisi domestik setelah menyerah dari Real Sociedad dan Atletico Madrid dengan skor 0-2.
Padahal, Levante sempat memperlihatkan perkembangan positif pada pertengahan Oktober. Mereka berhasil mengumpulkan lima poin dari tiga pertandingan menghadapi Sevilla, Deportivo La Coruna, dan Athletic Bilbao.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022