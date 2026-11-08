Prediksi Skor Celta Vigo vs Levante: Tuan Rumah Diunggulkan Akhiri Tren Negatif

JawaPos.com - Celta Vigo akan berusaha kembali meraih kemenangan saat menjamu Levante dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. Pertandingan pekan ke-12 tersebut dijadwalkan berlangsung di Vigo pada Senin (9/11/2026) pukul 00.30 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin setelah melewati sejumlah pertandingan dengan hasil kurang memuaskan. Namun, Celta Vigo memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan karena bermain di hadapan pendukung sendiri.

Tim berjuluk Los Celestes itu juga membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen. Sementara itu, Levante datang dengan tekanan lebih besar karena masih berada di zona degradasi.

Celta Vigo Berusaha Hentikan Tren Negatif Celta Vigo belum menunjukkan performa yang sepenuhnya konsisten sepanjang musim ini. Dari 11 pertandingan yang sudah dimainkan, pasukan Claudio Giraldez baru mengumpulkan dua kemenangan, enam hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Koleksi 12 poin menempatkan mereka di peringkat ke-10 klasemen sementara. Posisi tersebut masih belum sesuai dengan harapan setelah musim lalu berhasil mengakhiri kompetisi di urutan keenam.

Catatan tiga pertandingan terakhir juga menjadi pekerjaan rumah bagi Giraldez. Celta Vigo gagal meraih kemenangan setelah menelan kekalahan 0-3 dari Rayo Vallecano di Liga Spanyol dan takluk 1-2 dari Union SG dalam kompetisi Liga Europa.

Dua hasil tersebut memperlihatkan bahwa Celta Vigo masih perlu membenahi sejumlah aspek permainan, terutama efektivitas serangan dan konsentrasi di lini belakang.

Menghadapi Levante menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk menghentikan tren negatif. Dukungan suporter di kandang sendiri diharapkan membantu mereka tampil lebih percaya diri sejak awal pertandingan.

Di sisi lain, Levante juga tidak datang dengan modal meyakinkan. Tim asuhan Luis Castro tersebut menelan dua kekalahan beruntun di kompetisi domestik setelah menyerah dari Real Sociedad dan Atletico Madrid dengan skor 0-2.