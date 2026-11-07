Prediksi Skor Osasuna vs Athletic Bilbao: Los Leones Punya Modal Lebih Baik

Athletic Bilbao bertandang ke markas Osasuna pada lanjutan La Liga. (Bilbao)
JawaPos.com - Pertandingan Osasuna vs Athletic Bilbao pada pekan lanjutan La Liga 2026/2027 diprediksi berlangsung ketat.
Kedua tim akan bertemu di Estadio El Sadar, Minggu (8/11) pukul 00.30 WIB.
Osasuna masih berusaha menemukan konsistensi permainan. Mereka masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam menjaga keunggulan dan mempertahankan intensitas permainan.
Meski begitu, bermain di Estadio El Sadar bisa menjadi keuntungan tersendiri.
Osasuna tercatat tidak terkalahkan dalam dua pertandingan kandang liga sebelumnya. Dukungan suporter diharapkan mampu membantu mereka tampil lebih percaya diri saat menghadapi Athletic Bilbao.
Namun, Athletic Bilbao memiliki modal yang lebih baik dalam beberapa pertandingan terakhir.
Los Leones mencetak 13 gol dan hanya kebobolan lima kali dalam enam laga terakhir.
Catatan tersebut memperlihatkan peningkatan performa lini serang sekaligus cukup solidnya pertahanan mereka.
Jika melihat rekor pertemuan, Athletic Bilbao masih sedikit lebih unggul.
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