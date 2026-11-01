Prediksi Skor Athletic Bilbao vs Real Sociedad: Txuri-urdin Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

JawaPos.com — Athletic Bilbao diprediksi bermain imbang 1-1 melawan Real Sociedad dalam Derbi Basque di San Mames pada Senin (2/11/2026) pukul 03.00 WIB, dengan ketajaman kedua tim menjadi modal utama untuk berburu poin.

Tuan rumah datang membawa dua kemenangan beruntun, sedangkan Txuri-urdin mengandalkan empat kemenangan berturut-turut di La Liga untuk menjaga persaingan menuju posisi empat besar klasemen.

Pertemuan ini menghadirkan pertarungan dua tim yang sama-sama sedang menikmati peningkatan kepercayaan diri.

Athletic baru menghancurkan Prat 6-1 di Copa del Rey, sementara Sociedad memiliki bekal kemenangan telak 6-0 atas Lillestrom dalam pertandingan terakhir mereka di Liga Europa.

Namun, produktivitas tersebut belum tentu membuat derbi Basque berubah menjadi pesta gol.

Rekor pertemuan terkini dan hasil duel sebelumnya di San Mames justru membuka peluang pertandingan berjalan ketat hingga kedua tim harus menerima pembagian angka.

Athletic Bilbao Bangkit, Seberapa Besar Ancaman di San Mames? Athletic Bilbao memiliki modal kuat untuk menekan Real Sociedad setelah meraih dua kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Sebelum menyingkirkan Prat dengan skor 6-1, tim asuhan Edin Terzic lebih dulu membungkam Getafe empat gol tanpa balas di La Liga.