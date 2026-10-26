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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 27 Oktober 2026 | 05.44 WIB

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojiblancos Bidik Tiga Poin

Sevilla berupaya kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Osasuna dalam laga La Liga Spanyol. (Istimewa)&nbsp; - Image

Sevilla berupaya kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Osasuna dalam laga La Liga Spanyol. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Sevilla akan menjamu Osasuna pada pekan ke-10 La Liga 2026/2027 di Stadion Ramon Sanchez-Pizjuan, Selasa (27/10) pukul 03.00 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Los Nervionenses berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah melewati tiga pertandingan liga tanpa hasil maksimal.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Sevilla untuk memperbaiki posisi sekaligus mengembalikan kepercayaan diri.

Namun, tuan rumah tidak bisa menganggap remeh Osasuna yang mulai menemukan momentum setelah meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya.

Sevilla saat ini menempati peringkat keenam klasemen sementara dengan koleksi 14 poin dari sembilan pertandingan.

Posisi tersebut masih cukup menjanjikan, tetapi performa mereka dalam beberapa pekan terakhir perlu mendapat perhatian.

Tim besutan Luis Garcia Plaza hanya mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan terakhir. Meski demikian, Sevilla masih memiliki modal positif. 

Dukungan suporter juga diharapkan membantu Sevilla tampil lebih percaya diri.

Di sisi lain, Osasuna datang dengan kepercayaan diri yang mulai meningkat. Pelatih Jagoba Arrasate diharapkan mampu menjaga momentum positif timnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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