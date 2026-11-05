Cesc Fabregas Ingatkan Como Tak Terlena usai Pesta Gol 9-1 atas Lens

JawaPos.com – Cesc Fabregas meminta para pemain Como untuk tetap membumi setelah meraih kemenangan luar biasa 9-1 atas Lens dalam lanjutan Liga Champions, Rabu.

Bahkan bagi tim yang dikenal produktif mencetak gol, hasil tersebut tetap menjadi sesuatu yang sulit dipercaya. Como tampil dominan sepanjang pertandingan dan mencatatkan rekor sebagai tim dengan gol tandang terbanyak dalam satu pertandingan sepanjang sejarah kompetisi.

Kemenangan telak itu sekaligus membawa wakil Serie A tersebut naik ke posisi keempat klasemen fase liga. Namun, Fabregas tidak ingin para pemainnya larut dalam euforia.

Melansir ESPN, pelatih asal Spanyol itu mengingatkan bahwa satu kemenangan besar tidak boleh membuat tim merasa pekerjaan mereka sudah selesai.

"Ini adalah malam yang luar biasa bagi Como, bagi semua penggemar kami, dan bagi banyak pemain muda yang baru memulai karier mereka," kata Fabregas setelah pertandingan.

"Tetapi kita harus tetap rendah hati, tetap bersikap sederhana, dan terus bekerja keras. Ini adalah sesuatu yang harus selalu kita pelajari."

Douvikas Cetak Hat-trick, Nico Paz Jadi Pengatur Serangan Tasos Douvikas menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dalam pesta gol Como. Penyerang asal Yunani tersebut mencetak hat-trick dan tercatat sebagai pemain internasional Yunani ketiga yang mampu melakukannya di Liga Champions.

Catatan itu juga menjadi sejarah tersendiri bagi Como. Hat-trick Douvikas merupakan yang pertama dicetak oleh pemain klub tersebut dalam kompetisi Eropa.

Sementara itu, Nico Paz tampil impresif sebagai pengatur serangan. Pemain asal Argentina itu menyumbangkan dua assist dan mencetak gol indah yang membawa Como unggul 3-0 pada menit ke-40.