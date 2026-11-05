Como Hancurkan Lens 9-1, Pecahkan Rekor Gol Tim Tandang di Liga Champions

JawaPos.com - Como mencatatkan sejarah luar biasa di Liga Champions setelah menghancurkan Lens dengan skor telak 9-1 pada Rabu. Hasil tersebut menjadikan mereka tim tandang pertama yang mampu mencetak sembilan gol dalam satu pertandingan di kompetisi elite Eropa tersebut.

Kemenangan besar itu sekaligus mempertegas perkembangan Como di musim debut mereka di Liga Champions. Tim asuhan Cesc Fabregas kini telah meraih tiga kemenangan dari empat pertandingan dan menempati posisi keempat dalam klasemen fase liga.

Melansir TSN, Fabregas pun tidak bisa menyembunyikan kepuasannya setelah timnya tampil begitu dominan.

“Hari ini semuanya berjalan sesuai keinginan kami,” kata Fabregas. “Malam yang luar biasa untuk Como dan para penggemar kami.”

Como Pecahkan Rekor Gol Tim Tandang

Kemenangan 9-1 atas Lens menjadi catatan bersejarah bagi Como. Sebelumnya, rekor jumlah gol terbanyak yang dicetak tim tandang dalam pertandingan Liga Champions adalah delapan gol.

Catatan tersebut dipegang Bayern Munich ketika mengalahkan Barcelona dengan skor 8-2 pada 2020. Pertandingan itu berlangsung di tempat netral, yakni Lisbon.

Hasil yang diraih Como juga menyamai margin kemenangan terbesar dalam sejarah kompetisi tersebut. Sebelumnya, Liverpool dan Real Madrid sama-sama pernah mencatatkan kemenangan kandang 8-0 atas Besiktas dan Malmo.

Namun, Como kini memiliki catatan tersendiri setelah menjadi tim pertama yang mampu mencetak sembilan gol sebagai tim tandang.