Resmi! Duel Timnas Indonesia vs Yordania Batal, PSSI Cari Lawan Pengganti

Pesepak bola Timnas Indonesia Elkan Baggot berebut bola dengan pemain Thailand dalam pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com – Pertandingan tandang Timnas Indonesia menghadapi Yordania dalam agenda FIFA Matchday November 2026 resmi batal. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Yordania (FA Yordania).
Timnas Indonesia sedianya dijadwalkan menghadapi Yordania di Stadion Amman Internasional, Amman, pada 13 November 2026. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan skuad Garuda menuju Piala Asia 2027 di Arab Saudi.
“Pertandingan persahabatan internasional yang sedianya mempertemukan Timnas Yordania dengan Timnas Indonesia pada Jumat malam, 13 November, di ibu kota Amman, resmi dibatalkan,” tulis pernyataan FA Yordania dalam laman resminya, Kamis (5/11/2026).
FA Yordania menjelaskan bahwa pembatalan pertandingan tersebut dilakukan atas permintaan PSSI. Federasi sepak bola Indonesia itu juga telah menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat melakoni laga uji coba internasional tersebut.
“Pembatalan tersebut dilakukan atas permintaan PSSI yang telah menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat melakoni pertandingan tersebut,” terang FA Yordania.
Di sisi lain, FA Yordania memastikan bahwa pertandingan uji coba melawan Australia tetap berjalan sesuai rencana. Yordania dijadwalkan menjamu Socceroos, julukan Timnas Australia, di Stadion Internasional Amman pada 17 November 2026.
“Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Yordania menegaskan bahwa pertandingan persahabatan lainnya yang mempertemukan Timnas Yordania dengan Timnas Australia pada Selasa malam, 17 November, di Stadion Internasional Amman, tetap berlangsung sesuai jadwal tanpa perubahan,” pungkas FA Yordania.
Kabar pembatalan pertandingan melawan Yordania sebenarnya sudah mulai mengemuka dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu tidak terlepas dari situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang tengah menjadi perhatian.
Faktor keamanan diduga menjadi salah satu pertimbangan PSSI untuk membatalkan agenda tandang tersebut. Sebab, keselamatan para pemain Timnas Indonesia menjadi prioritas utama federasi.
“Situasi di Timur Tengah memang menjadi hal yang mengkhawatirkan. Kemarin, Yordania juga dilaporkan menyerang Suriah setelah adanya serangan terhadap sebuah rumah ibadah. Tentu, kami prihatin dengan situasi tersebut,” ucap Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada wartawan, Rabu (28/10).
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