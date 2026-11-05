Prediksi Skor Kitchee vs Phnom Penh Crown di ACL Two, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

JawaPos.com - Kitchee akan menghadapi Phnom Penh Crown dalam lanjutan pertandingan Grup H AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Mong Kok Stadium, Hong Kong, Kamis (5/11/2026) pukul 17.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Kitchee untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus membalas kekalahan pada pertemuan sebelumnya. Namun, menghadapi Phnom Penh Crown yang sedang berada dalam posisi lebih baik tentu bukan pekerjaan mudah bagi tuan rumah.

Phnom Penh Crown datang dengan modal cukup kuat setelah mengumpulkan sembilan poin dari tiga pertandingan. Klub asal Kamboja tersebut berhasil menyapu bersih seluruh laga yang telah dimainkan di Grup H dan kini memimpin klasemen sementara.

Sebaliknya, Kitchee masih belum menemukan konsistensi dalam persaingan grup. Mereka berada di posisi ketiga dengan koleksi dua poin dan membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang melangkah lebih jauh di kompetisi Asia tersebut.

Bermain di hadapan pendukung sendiri di Mong Kok Stadium bisa menjadi keuntungan bagi Kitchee. Mereka tentu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan hasil lebih baik setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan fase grup.

Jika melihat performa dalam lima pertandingan terakhir, Kitchee sebenarnya memiliki catatan yang cukup berimbang. Mereka berhasil meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Produktivitas lini serang juga menjadi salah satu modal yang bisa diandalkan. Kitchee mampu mencetak 12 gol dalam lima pertandingan tersebut. Namun, mereka juga harus memperhatikan sektor pertahanan karena sudah kebobolan delapan gol.