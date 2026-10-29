Prediksi Skor Phnom Penh Crown vs Kitchee di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Tipis

JawaPos.com - Phnom Penh Crown akan menghadapi Kitchee pada matchday ketiga Grup H AFC Champions League Two 2026/2027.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di RSN Stadium, Kamis (29/10/2026) pukul 19.15 WIB ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya.

Phnom Penh Crown datang dengan modal lebih meyakinkan. Klub asal Kamboja tersebut berhasil meraih dua kemenangan dalam dua pertandingan awal Grup H dan mengoleksi enam poin. Catatan itu menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk melanjutkan persaingan di kompetisi antarklub Asia.

Sementara itu, Kitchee masih berusaha menemukan konsistensi. Klub asal Hong Kong tersebut belum meraih kemenangan di fase grup dan baru mengumpulkan dua poin berdasarkan data klasemen yang tersedia. Hasil tersebut membuat pertandingan melawan Phnom Penh Crown menjadi ujian penting bagi mereka.

Perbedaan hasil pada pertandingan sebelumnya membuat Phnom Penh Crown lebih diunggulkan. Meski demikian, Kitchee tetap memiliki potensi untuk memberikan perlawanan, terutama jika mampu memaksimalkan kemampuan lini serang dan memperbaiki koordinasi pertahanan.

Phnom Penh Crown menunjukkan performa yang cukup stabil dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka berhasil mengalahkan Gangwon FC dengan skor 2-1 pada 15 Oktober 2026. Kemenangan tersebut menjadi salah satu hasil penting karena diraih saat bermain di kandang lawan.

Hasil positif itu kemudian berlanjut di kompetisi domestik. Phnom Penh Crown mengalahkan National Defense dengan skor 2-1 pada 24 Oktober 2026 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Life Sihanoukville.

Dalam lima pertandingan terakhir yang tercatat, Phnom Penh Crown membukukan tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Mereka juga selalu mencetak gol dalam periode tersebut. Produktivitas ini menjadi modal penting untuk menghadapi Kitchee yang masih memiliki sejumlah masalah di lini belakang.