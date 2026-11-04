Kai Havertz Resmi Jadi Pencetak Gol Terbanyak Pemain Asal Jerman di Premier League

JawaPos.com – Kai Havertz mencetak sejarah di Premier League setelah menjadi pencetak gol terbanyak asal Jerman sepanjang sejarah kompetisi tersebut.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (3/11), Penyerang Arsenal itu mencetak gol kemenangan dalam pertandingan melawan Liverpool yang berakhir 1-0 di Anfield.

Gol tersebut membawa Havertz mengoleksi 46 gol dari 172 penampilan, sekaligus melampaui rekor legenda Manchester City, İlkay Gündoğan, yang sebelumnya mencatatkan 45 gol.

Gol Havertz tercipta pada menit ke-16 setelah Declan Rice mengirimkan umpan silang dari sisi kanan yang berhasil diselesaikannya.

Pemain berusia 27 tahun itu mengawali karier Premier League bersama Chelsea dengan mencetak 19 gol, sebelum menambah 27 gol setelah bergabung dengan Arsenal pada 2023.

Dalam daftar pencetak gol terbanyak asal Jerman, Havertz kini berada di posisi teratas, diikuti Gündoğan dengan 45 gol, Pascal Groß dengan 34 gol, serta Mesut Özil dengan 33 gol.

Pencapaian tersebut terjadi di tengah perdebatan mengenai posisi terbaik Havertz dan persaingannya dengan Viktor Gyökeres di lini serang Arsenal.