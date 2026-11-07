Prediksi Skor Arsenal vs Hull City: The Gunners Diunggulkan Demi Jaga Puncak Klasemen

JawaPos.com – Arsenal akan menjamu Hull City dalam lanjutan pekan ke-10 Premier League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Emirates Stadium, Sabtu (7/11/2026) pukul 22.00 WIB.

The Gunners memiliki peluang besar untuk mengamankan tiga poin sekaligus mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen.

Arsenal sedang berada dalam kondisi cukup baik menjelang pertandingan ini. Tim besutan Mikel Arteta berhasil mengumpulkan 24 poin dari sembilan pertandingan yang telah dimainkan. Catatan tersebut membuat mereka menjadi salah satu tim paling konsisten pada awal musim Premier League 2026/2027.

Kepercayaan diri Arsenal juga meningkat setelah meraih dua kemenangan penting dalam pertandingan terakhir. Mereka sukses mengalahkan Liverpool dengan skor 1-0 saat bermain di Anfield pada 1 November 2026. Gol Kai Havertz pada menit ke-16 menjadi penentu kemenangan The Gunners.

Hasil positif itu kemudian berlanjut di kompetisi Eropa. Arsenal berhasil membawa pulang kemenangan 2-1 dari markas Slavia Praha dalam pertandingan Liga Champions, 5 November 2026.

Rangkaian hasil tersebut menjadi modal penting bagi Arsenal untuk menghadapi Hull City. Terlebih, mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri. Arteta tentu ingin menjaga momentum timnya agar tidak kehilangan poin dalam persaingan papan atas.

Arsenal Berusaha Jaga Momentum Dari sembilan pertandingan Premier League musim ini, Arsenal sudah meraih delapan kemenangan. Performa lini pertahanan juga menjadi salah satu kekuatan mereka. Organisasi permainan yang cukup solid membuat lawan tidak mudah mendapatkan peluang bersih untuk mencetak gol.

Meski demikian, jadwal pertandingan yang cukup padat berpotensi menjadi tantangan tersendiri. Arsenal baru saja menjalani pertandingan tandang di Liga Champions sehingga kondisi fisik sejumlah pemain perlu diperhatikan. Arteta kemungkinan harus mengatur komposisi tim agar para pemain tetap berada dalam kondisi terbaik.

Di sisi lain, Hull City datang dengan situasi yang tidak terlalu menguntungkan. Tim asuhan Sergej Jakirovic saat ini berada di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 11 poin.