Lennart Karl dan Konrad Laimer Antar Bayern Munchen Redam Atletico Madrid 2-0

Lennart Karl rayakan gol di Liga Champions. (Instagram/@fcbayern)
JawaPos.com - Lennart Karl dan Konrad Laimer membawa Bayern Muenchen menyudahi perlawanan Atletico Madrid dengan skor 2-0 pada pertandingan keempat fase liga Liga Champions di Stadion Metropolitano, Madrid, Rabu dini hari.
Bayernn naik ke peringkat delapan klasemen Liga Champions dengan delapan poin dari empat pertandingan. Sebaliknya, Atletico turun ke peringkat ke-22 dengan empat poin.
Atletico hampir mendapatkan gol dari Julian Alvarez, namun tendangannya melebar tipis dari gawang Bayern.
Bayern berbalik mengancam, tetapi terhalang oleh tembok tebal Los Rojiblancos.
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Lennart Karl hampir membawa Bayern unggul setelah menerima umpan Harry Kane, namun tendangannya melambung tipis di atas mistar gawang Atletico.
Bayern terus menekan lini pertahanan Atletico, tetapi beberapa upaya mereka tak kunjung membuahkan hasil.
Pada babak kedua, Bayern akhirnya mencetak gol pada menit ke-54 dari upaya Lennart Karl.
20 menit kemudian mereka menggandakan keunggulan itu menjadi 2-0 setelah umpan Harry Kane dikonversi menjadi gol oleh Konrad Laimer.
Atletico berusaha memangkas ketertinggalan, namun gagal.
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