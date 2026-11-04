Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Rabu, 4 November 2026 | 15.24 WIB

Lennart Karl dan Konrad Laimer Antar Bayern Munchen Redam Atletico Madrid 2-0

Lennart Karl rayakan gol di Liga Champions. (Instagram/@fcbayern) - Image

Lennart Karl rayakan gol di Liga Champions. (Instagram/@fcbayern)

JawaPos.com - Lennart Karl dan Konrad Laimer membawa Bayern Muenchen menyudahi perlawanan Atletico Madrid dengan skor 2-0 pada pertandingan keempat fase liga Liga Champions di Stadion Metropolitano, Madrid, Rabu dini hari.

Bayernn naik ke peringkat delapan klasemen Liga Champions dengan delapan poin dari empat pertandingan. Sebaliknya, Atletico turun ke peringkat ke-22 dengan empat poin.

Atletico hampir mendapatkan gol dari Julian Alvarez, namun tendangannya melebar tipis dari gawang Bayern.

Bayern berbalik mengancam, tetapi terhalang oleh  tembok tebal Los Rojiblancos.

Lennart Karl hampir membawa Bayern unggul setelah menerima umpan Harry Kane, namun tendangannya melambung tipis di atas mistar gawang Atletico.

Bayern terus menekan lini pertahanan Atletico, tetapi beberapa upaya mereka tak kunjung membuahkan hasil.

Pada babak kedua, Bayern akhirnya mencetak gol pada menit ke-54 dari upaya Lennart Karl.

20 menit kemudian mereka menggandakan keunggulan itu menjadi 2-0 setelah umpan Harry Kane  dikonversi menjadi gol oleh Konrad Laimer.

Atletico berusaha memangkas ketertinggalan, namun gagal.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan

Selasa, 3 November 2026 | 19.05 WIB

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Bayern Munchen di Liga Champions: Los Colchoneros Sikat Tim Tamu - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Bayern Munchen di Liga Champions: Los Colchoneros Sikat Tim Tamu

Selasa, 3 November 2026 | 13.54 WIB

Harry Kane Gagal Eksekusi Penalti, Bayern Munchen Ditahan Imbang Borussia Dortmund - Image
Sepak Bola Dunia

Harry Kane Gagal Eksekusi Penalti, Bayern Munchen Ditahan Imbang Borussia Dortmund

Minggu, 1 November 2026 | 17.02 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore