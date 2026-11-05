Bayern Munchen Menang di Metropolitano, Terima Kasih kepada Karl Si Anak Nakal

Bayern Munchen mengalahkan Atletico Madrid, salah satu gol dicetak oleh gelandang serang muda Lennart Karl. (Dok. Instagram/@fcbayern)
JawaPos.com – Bayern Munchen tidak pernah bisa mengalahkan Atletico Madrid di Estadio Riyadh Air Metropolitano. Bayern juga menghadapi Atletico dalam matchday keempat fase league Liga Champions kemarin (4/11) tanpa der trainer Vincent Kompany. Para penyokong bomber Harry Kane di lini serang seperti Luis Diaz, Serge Gnabry, dan Ismael Saibari juga absen. Beruntung ada gelandang serang muda Lennart Karl.
Pemain 18 tahun berjuluk Si Anak Nakal itu memecah kebuntuan Bayern pada menit ke-54. Bek kanan serbabisa Konrad Laimer menambah keunggulan Die Roten –julukan Bayern– pada menit ke-74.
”Belakangan, banyak perbincangan tentang Lenny (sapaan akrab Karl, Red). Sebagai pemain muda, aku rasa dia telah menunjukkan karakter dan kekuatan mental yang luar biasa,” puji asisten pelatih Bayern Aaron Danks seperti dilansir dari MiaSanMia.
”Dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Penampilannya hari ini (kemarin, Red) sangat bagus, diakhiri gol yang sangat bagus. Saya pikir dia menyelesaikannya dengan sangat baik, mengangkat bola melewati kiper,” lanjut Danks yang sudah empat laga menggantikan Kompany pasca didiagnosis mengalami iritasi selaput otak.
Yang menarik, Karl merayakan golnya dengan selebrasi ”bla-bla-bla”. Konon, dia mendedikasikan selebrasi itu untuk Uli Hoeness, presiden kehormatan Bayern. Hoeness memang kerap mengkritik performa Karl dan memintanya supaya lebih rendah hati.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022