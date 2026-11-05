Bayern Munchen Menang di Metropolitano, Terima Kasih kepada Karl Si Anak Nakal

JawaPos.com – Bayern Munchen tidak pernah bisa mengalahkan Atletico Madrid di Estadio Riyadh Air Metropolitano. Bayern juga menghadapi Atletico dalam matchday keempat fase league Liga Champions kemarin (4/11) tanpa der trainer Vincent Kompany. Para penyokong bomber Harry Kane di lini serang seperti Luis Diaz, Serge Gnabry, dan Ismael Saibari juga absen. Beruntung ada gelandang serang muda Lennart Karl.

Pemain 18 tahun berjuluk Si Anak Nakal itu memecah kebuntuan Bayern pada menit ke-54. Bek kanan serbabisa Konrad Laimer menambah keunggulan Die Roten –julukan Bayern– pada menit ke-74.

”Belakangan, banyak perbincangan tentang Lenny (sapaan akrab Karl, Red). Sebagai pemain muda, aku rasa dia telah menunjukkan karakter dan kekuatan mental yang luar biasa,” puji asisten pelatih Bayern Aaron Danks seperti dilansir dari MiaSanMia.

”Dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Penampilannya hari ini (kemarin, Red) sangat bagus, diakhiri gol yang sangat bagus. Saya pikir dia menyelesaikannya dengan sangat baik, mengangkat bola melewati kiper,” lanjut Danks yang sudah empat laga menggantikan Kompany pasca didiagnosis mengalami iritasi selaput otak.